Alcaldía de El Alto apelará a la detención domiciliaria a favor del exalcalde Patana

Durante la audiencia cautelar que se llevó a cabo el 30 de abril, el exalcalde de El Alto argumentó ser el asesor de una empresa de ventas, que tiene un domicilio legal y que se encuentra delicado de salud.

Tras la decisión de un juez de otorgarle detención domiciliaria al exalcalde de El Alto, Édgar Patana para cumplir la condena de cuatro años que ejecuta en la cárcel de San Pedro de La Paz, la comuna alteña apeló la determinación judicial y arguyen que la exautoridad presentó una información falsa como su domicilio actual, además de mantener varios procesos en su contra.

En la audiencia cautelar que se desarrolló el pasado 30 de abril en el Palacio de Justicia de El Alto, Patana presentó un contrato de trabajo como asesor de una empresa unipersonal que funciona en La Paz y El Alto, un domicilio legal y que estaría delicado de salud. La directora Jurídica del municipio alteño, Sonia Vallejos, manifestó que tal firma no tendría patente ni licencia de funcionamiento y no sería argumento para que el ex edil no se dé a la fuga.

“Nosotros hemos interpuesto la apelación (detención domiciliaria) en la misma audiencia y la hemos diligenciado con el objeto de que a la brevedad posible sea el Tribunal Superior Jerárquico quien pueda revocar esta medida”, argumentó Vallejos.

Respecto al domicilio, la abogada de la Alcaldía indicó que Patana no precisó en qué parte de Alto Lima tiene su vivienda, puesto que menciona de forma genérica, y en otros documentos aparece como zona la 3ª Sección Alto Lima.

El ex alcalde enfrenta procesos vinculados con corrupción como el de 14 vehículos entregados a organizaciones sociales y los relacionados con el bus Sariri, hoy Huayna Bus, y la extinta Empresa Municipal de Aseo de El Alto (EMALT).