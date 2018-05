Algunas mentiras sobre el aborto

Si quisiéramos pensar también en las 43 mujeres que mueren por aborto (muchas de ellas en abortos espontáneos o ectópicos), la mayoría de ellas pobres, no podemos ignorar que –con aborto o no– suelen llegar al parto en condiciones pésimas de salud y de nutrición, y eso se resuelve con atención médica y social durante el embarazo. Si consideramos que lo mejor es salvar las dos vidas, Argentina no tiene un sistema bien pensado de acompañamiento de los embarazos no deseados, de procura de soluciones que no tienen por qué ser el aborto, de facilitación de la adopción en esos casos, etc.