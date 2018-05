Allanan 2 oficinas de la Alcaldía de Cochabamba por el caso Mochilas II

En otro proceso contra el Alcalde Leyes. El abogado del Municipio, Macedonio Acebey dijo que se llevaron 4 computadoras y documentación.

FISCALES PROCEDEN AL SECUESTRO DE COMPUTADORAS Y DOCUMENTOS. HUMBERTO AYLLÓN

Al promediar las 16:30 horas, de ayer el Ministerio Público allanó las direcciones de Contrataciones y de Educación de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Cochabamba, secuestrando cuatro computadoras, en el marco de la investigación por la adquisición de las mochilas escolares en la gestión 2017.

“Sí, se está realizando un acto de esos (allanamiento) directamente por el equipo de fiscales de Cochabamba (…). Es por el caso Mochilas II”, informó a ABI el fiscal superior, José Manuel Gutiérrez.

El abogado de Asuntos Civiles y Penales de la Alcaldía de Cochabamba, Macedonio Acebey, señaló que, además de las cuatro computadoras, se llevaron documentación referente al proceso de contratación. “Dentro el principio de transparencia, la Alcaldía está abierta a otorgarles la documentación, pero si quieren actuar con allanamientos es problema de la Fiscalía”.

El 23 de abril, el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, presentó una demanda penal ante la Fiscalía contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes y otros funcionarios, debido a que presuntamente hallaron indicios de corrupción e irregularidades en el proceso de adjudicación de las mochilas escolares. “Se aplicó un mismo modus operandi en el proceso de contratación de la gestión 2018”.

Ese día, la autoridad llegó a Cochabamba y denunció que la primera licitación de las mochilas se anuló para presuntamente adecuarlas a las especificaciones de los bolsos escolares que ya habían sido comprados con antelación por la empresa importadora.

El Viceministro expuso una factura para evidenciar que las mochilas se fabricaron con los logos, las dimensiones, tamaño y colores antes de la licitación.

Dijo que ese documento es de una empresa china que dotó el material en 2017 y que tiene como socios a los mismos proveedores del 2018.

La factura de MSPC SRL del 20 de noviembre de 2016, entregada por Shanghai Aomin Industrial Co. Ltda. de China, detalla las especificaciones, costos de las mochilas y útiles escolares. “Obviamente, ya se encontraban en un momento de pago e ingresan su tramitación a la Aduana Nacional para ser importadas al Estado boliviano”.

El 23 de noviembre de 2016 se lanzó la convocatoria de licitación pública, “tres días después de que las mochilas ya se habían comprado”.

Sin embargo, el 21 de diciembre, el municipio determinó anular la licitación debido a que “habían olvidado” en las características la incorporación de “un bolsillo para computadora”. Un día después, lanzaron una segunda convocatoria con un nuevo Documento Base de Contratación (DBC). “Ajustaron el proceso. Eliminaron una licitación pública para sacar una segunda que se adecúe a las mochilas que ellos ya tenían”.

El 18 de enero de 2017, la Asociación Accidental El Norte, de la que es propietaria María René Ramírez Ramírez y la empresa MSPC SRL, que tiene como representante legal a René Juan de Dios Morales Espinoza, se adjudicaron la dotación. El 31 de enero del año pasado, firmaron el contrato con la Alcaldía. “La adjudicación se da en menos de 30 días. Nadie puede fabricar una gran cantidad de mochilas en 20 días”.

En 2017, la Asociación Accidental El Norte entregó 91.300 mochilas por un monto de 12.611.850 bolivianos. “Hay un sobreprecio del 500 por ciento ”.

Aclaró que durante las gestiones 2016 y 2017, el proceso de licitación y contratación concluyó. “Tenemos el contrato de adjudicación y el acta de entrega de las mochilas”.

El 3 de mayo, en una entrevista concedida a OPINIÓN, el accionista mayoritario de la Asociación Accidental 26 de Febrero, René Juan de Dios Morales, negó que se le haya favorecido en la adjudicación y rechazó las acusaciones. “Es un ejemplo claro de que si yo hubiese tenido la información anticipada, hubiese hecho como me hubiesen pedido. Yo lo he hecho como interpreté en el DBC, junto al intermediario, como hemos interpretado.Trajimos eso y las modificaciones que se hicieron después, eso no me compete responder. No hice las modificaciones. Ellos (Alcaldía) lo han hecho porque lo han hecho”.

OPINIÓN / MARIELA COSSÍO M.