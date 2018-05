Amal Clooney posó para Vogue y dio cátedra sobre el uso inteligente de la celebridad

No solo ha dejado claro que no se perderá en el brillo de las celebridades que emana de su marido. Ella ha dejado claro que brillará por sí sola. Ella ha creado una notable narrativa visual sobre ella misma. ¿Quién es Amal Clooney? Ella no es simplemente una abogada experimentada. Ella es la abogada de derechos humanos glamorosa y brillante que puede ir cara a cara con cualquier nombre en una alfombra roja ya sea en las fotos de los paparazzi o en la portada de Vogue.