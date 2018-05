Amalia Pando: “Estoy en la lista negra y no accedo a la publicidad privada ni estatal”

La periodista Amalia Pando habló con Los Tiempos sobre la crítica situación económica en que se encuentra su programa “Cabildeo”. Pese a ello, asegura que seguirá batallando para seguir adelante y por eso apela a la ciudadanía para que pueda ayudarla “porque finalmente nuestro trabajo está destinado a ella”.

Buen día, Amalia, parece que estás agobiada, ¿qué pasa con el emprendimiento de “Cabildeo”?

Estamos en la lista negra del Gobierno y no accedemos a la posibilidad de tener publicidad estatal obviamente, pero tampoco a ninguna otra publicidad porque el Gobierno se encarga de estancar a los sectores privados y la gente se aterroriza de poner publicidad en nuestro programa porque sabe que le puede caer Impuestos Nacionales. En fin, hay muchos tipos de presión sobre la gente.

¿También alcanza la presión gubernamental al sector privado?

No te olvides que cuando estábamos en Erbol ya teníamos el veto encima y estábamos en la lista negra.

El director de entonces buscó el apoyo publicitario de algunas ONG y una puso unos anuncios sobre los derechos indígenas en Bolivia y Evo la expulsó del país. O sea, sanciones extremas, ejemplificadoras para que los que estemos vetados no recibamos ningún tipo de ayuda económica. A pesar de eso, mira, hemos podido sobrevivir hasta ahora y creo que vamos a poder sobrevivir. De alguna forma vamos a seguir adelante.

Pero la asfixia económica se extiende a otros medios de comunicación, ¿cómo combatir todo este aparato?

Yo creo que ahí pues quienes están a cargo se las ingenian de una u otra forma, todos los medios que no se han hincado al Gobierno reciben esa sanción, que es la mejor forma de intervenir. Hay dos formas de intervenir. Bueno, te mandan militares y te rompen todo el periódico o te quitan la pauta publicitaria, es como más elegante, pero de morir, vas a morir, digamos esa es la condena.

El punto es que estamos nadando contra la corriente y saliendo a flote como podamos, y hay que hacer el intento hasta donde se pueda.

Entonces, se está atentando contra la libertad de expresión, ¿es así?

Ese es el objetivo central, si no es por puro gusto. Es obvio que el objetivo es uno, el castigo por rebelarte, por no someterte al Gobierno más que por rebelarte, ese es el castigo para que no hagas periodismo independiente, ese es el punto central, yo creo que queda claro.

Te cansaste de aguantar sola, ahora decides poner a conocimiento de todos.

En realidad, no era ninguna noticia, todo el mundo sabe que estamos en las penurias más espantosas, porque es una penuria colectiva, no es de un medio de comunicación o de una mala administración de algún medio; no, es un fenómeno colectivo.

Pero aún tendremos a Amalia en el éter.

Mientras tenga vida me tendrán presente. Estamos así dando batalla, pero todos los días sale el sol, entonces, hay que dar la batalla todos los días y en eso andamos pues y haremos lo posible. Yo creo que tenemos que recurrir a nuestro público, porque finalmente nuestro trabajo está destinado a ellos, entonces, el público nos tiene que ayudar.

MÁS DE 30 AÑOS EN EL PERIODISMO

Amalia Pando Vega nació en La Paz, República de Bolivia, el 21 de agosto de 1953.

En 1990 creó, junto a Ximena Valdivia, Mario Espinoza y Carlos Mesa Gisbert, la empresa PAT (Periodistas Asociados Televisión), convertida en una red nacional de Televisión. En 1992 fue condecorada con el Premio Rey de España por el reportaje “Policías y ladrones”.

Trabajó en distintos medios televisivos y radiales de nuestro país. Actualmente dirige el programa “Cabildeo”.