Antoine Griezmann deja al Atlético de Madrid para ser socio de Lionel Messi en Barcelona: ¿una historia de traiciones?

El Barcelona pagará los 100 millones de euros por la cláusula de rescisión del francés. En Madrid están decepcionados con su figura.

Antoine Griezmann, con la camiseta del Atlético de Madrid. ¿Se va al Barcelona? (AFP)

El Barcelona festejó su título de Liga en un partidazo frente al Real Madrid, el último fin de semana. Empataron 2-2 y el gigante catalán allanó el camino rumbo a su objetivo de corto plazo: consagrarse como campeón invicto, ya superado el récord de fechas sin perder de la ochentosa Real Sociedad. Pero en el Camp Nou y en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en Sant Joan Despí, ya se está hablando de futuro: de la temporada 18/19. Y en ese sentido hay un nombre que genera sensaciones contrapuestas: entusiasmo para los culés y bronca para los del Atlético de Madrid: Antoine Griezmann. Para los más fanáticos colchoneros este traspaso configura una “traición”.

Trascendió, a través de las cadenas SER y COPE, que el Barcelona -por vía de su presidente Josep María Bartomeu- ya le había comunicado al club de la capital española que estaban dispuestos a pagar los 100 millones de euros de la cláusula de rescisión del francés. En el vestuario en el que Lionel Messi es Gardel, ya se habló de la figura del Atlético: cuentan que tiene la aceptación del vestuario. Llegaron las mejores referencias, según cuenta desde el lugar de los hechos el diario Mundo Deportivo: Luis Suárez habló con Diego Godín y Josema Giménez, integrantes del seleccionado uruguayo que son parte del plantel que conduce Diego Simeone; y Samuel Umtiti -compañero de Griezmann en el seleccionado francés, subcampeón de la Euro 2016- también ofreció elogios. Ellos están conformes con la eventual llegada.

Lionel Messi contra Griezmann, cuando el francés jugaba en la Real Sociedad. (AFP)

Pero no es tan sencillo. Al menos por ahora. Por empezar, la conducción de cada club desmintió lo trascendido. Enrique Cerezo, presidente del Atlético, dijo que no es cierto. “Es futbolista nuestro. No puedo decir nada más”, expresó. Sin embargo, se reunió con el futbolista en cuestión. Cuentan que para hacerle una oferta superadora a la del Barcelona respecto de su contrato: 20 millones anuales contra 15. Se parece bastante a una señal: sabe que se lo quieren llevar.

En cualquier caso, el enojo de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, desnuda la certeza de la situación: “Estamos hartos de la actitud del Barcelona. Que un presidente, un jugador y un directivo del mismo club hablen de la forma en la que lo hacen del futuro de un jugador con contrato en vigor y a pocos días de jugar una final de competición europea me parece una absoluta falta de respeto hacia el Atlético de Madrid y hacia todos sus aficionados”. Clarito.

El malestar también tiene que ver con el escenario en el que sucede: el 16 de mayo, el equipo del Cholo Simeone enfrentará al Olympique de Marsella, en Lyon, por la final de la Europa League. Para ese día, Griezmann es el as de espadas del Atlético. La impresión resulta inequívoca: jugar ante tal situación alrededor no debe ser cómodo.

De todos modos, más allá de lo que pase con esta posible transferencias, ya hay nombres para reemplazar al galo. Hay dos en la cabeza de la lista: el primero, Edinson Cavani, goleador del PSG, con mala relación con Neymar; el otro es argentino y también juega para el equipo francés, Angel Di María.

Fuente: clarin.com