Arma de doble filo

Msc. David Sustachs Nuñez

Docente de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Financieras de la U.A.G.R.M.

El pasado primero de mayo, durante la celebración del día internacional de trabajo, el presidente de Bolivia Evo Morales, comunicó que junto al Decreto que establece el incremento salarial del 5.5% al salario básico y el incremento del 3% al salario mínimo, se estaba promulgando la nueva Ley de Creación de Empresas Sociales que permitirá que los trabajadores asuman la dirección de la entidad en caso de concurso preventivo, quiebra, abandono o liquidación.

Con la nueva Ley de Creación de Empresas Sociales, ante algún inconveniente en el pago de cualquier obligación de índole comercial, social o fiscal las empresas pueden ser intervenidas. Uno de los motivos de intervención puede ser un concurso preventivo, el cual según código de comercio (art. 1487) puede solicitarse cuando una organización se encuentra en estado de cesación de pagos; por otra parte debe tomarse en cuenta que el artículo 1489 del código de comercio establece que se presume el estado de cesación de pagos cuando la empresa incumple en el pago de una o más obligaciones líquidas y exigibles, es decir cuando incumple cualquier deuda.

También debe considerarse que la nueva ley justifica la transferencia de las empresas a los trabajadores cuando exista abandono injustificado o cierre intempestivo de la empresa sin haber seguido el procedimiento de “lock out”, situación que se puede aplicar cuando una empresa acate un Paro Cívico. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cierre o paro patronal, también conocido como “lock out” es una medida que consiste en la paralización total o parcial de las actividades de uno o varios establecimientos o actividades económicas por decisión del empresario o patrón.

Las autoridades de Gobierno indican que la promulgación de esta Ley no tiene como objetivo quitar o apropiarse de empresas privadas, más todo lo contrario, dicen que el objetivo es preservar las fuentes de trabajo e incentivar la eficiencia en las empresas y el cumplimiento de las obligaciones patronales. Si bien es cierto que es muy loable que el gobierno se preocupe por los derechos de los trabajadores, tomando en cuenta que es muy común escuchar en diferentes medios de prensa que hay varias empresas que no pagan las horas extras a sus trabajadores, no incrementan los sueldos anualmente fijados mediante decreto supremo e inclusive no realizan los aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones.

También se debe tomar en cuenta que estas medidas desincentivan la inversión tanto nacional como extranjera. Me remito a dos fuentes: a) un artículo publicado por el Banco Mundial denominado “Doing Business 2018” resume la evaluación anual a diferentes países sobre las condiciones que ofrecen para invertir. Bolivia es uno de los países con una de las peores calificaciones de Latinoamérica: de un total de 190 países evaluados, se encuentra en el puesto 152, sólo por delante de Venezuela que está en el puesto 188; b) los datos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), la inversión extranjera directa en Bolivia durante la gestión 2016 fue la más baja de América del Sur (410 millones de dólares).

Ojalá el Gobierno no utilice este instrumento legal para amedrentar a los empresarios que no comparten la misma ideología política.