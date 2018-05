Atlético Tucumán vence 1-0 a Peñarol y se mete en zona de clasificación

Para Peñarol, esta caída significa que ya no depende de sí mismo para avanzar a la próxima ronda porque en la última jornada no solo deberá derrotar al The Strongest, sino esperar por un resultado favorable del cruce en Asunción entre Libertad y Atlético Tucumán.

Un solitario gol de Leandro Díaz les dio a los tucumanos su tercer triunfo consecutivo en la actual edición del torneo tras los dos anteriores frente al The Strongest boliviano, por lo que ahora son segundos de la zona. Para Peñarol, esta caída significa que ya no depende de sí mismo para avanzar a la próxima ronda porque en la última jornada no solo deberá derrotar al The Strongest, sino esperar por un resultado favorable del cruce en Asunción entre Libertad y Atlético Tucumán. El partido de este miércoles tuvo un inicio parejo en el estadio ‘Monumental’ José Fierro, con Luis Rodríguez haciéndose eje en el local y Maxi Rodríguez tratando de generar el juego para la visita. A los 25 minutos, Jonathan Cabral dispuso de la primera para los tucumanos tras un tiro libre de ‘el Pulga’ apenas unos instantes después de que Maxi tuviera en sus pies la posibilidad más clara para los uruguayos. En el comienzo del complemento, Peñarol jugó su mejor fútbol en el partido y fabricó dos situaciones claras para abrir el tanteador: primero con una opción que no coronó Agustín Canobbio y luego con un remate de Maxi Rodríguez que se fue por arriba del larguero. Pero en el minuto 58, Leandro Díaz puso en ventaja al local tras recibir una pelota en profundidad y enganchar, para dejar desairado al ingresado Franco Martínez Brazeiro y definiri fuerte y al primer palo de Kevin Dawson. En la recta final, Peñarol pudo empatarlo con un golpe de cabeza desviado de Fabricio Formiliano y luego Dawson tuvo una doble intervención ante un remate de Rodrigo Aliendro y una llegada de Guillermo Acosta. Con esta victoria, Atlético celebró con su público y ahora irá a buscar la clasificación a octavos de final, ese objetivo que no logró el año pasado en su estreno en la Libertadores. – Ficha técnica: 1. Atlético Tucumán: Augusto Batalla (m.55, Alejandro Sánchez); Cristian Villagra, Rafael García, Jonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Nery Leyes y Gervasio Núñez (m.82, Favio Álvarez); Rodrigo Aliendro; Luis Rodríguez y Leandro Díaz (m.91, Gonzalo Freitas). Entrenador: Ricardo Zielinski. 0. Peñarol: Kevin Dawson; Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias y Rodrigo Rojo; Agustín Canobbio (m.70, Cristian Palacios), Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez y Matías Corujo (m.42, Franco Martínez Brazeiro); Maximiliano Rodríguez (m.77, Fidel Martínez); y Gabriel Fernández. Entrenador: Leonardo Ramos. Gol: 1-0, m.58: Leandro Díaz. Árbitro: el brasileño Sandro Ricci. Amonestó a Villagra, Risso Patrón, Díaz, Cabral y Rojo. Incidencias: partido de la quinta jornada del Grupo C de la Copa Libertadores disputado en el estadio ‘Monumental’ José Fierro, de Tucumán. (02/05/2018) La Razón Digital