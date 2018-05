Bolivia no certificó reservas de gas ni tiene nuevos mercados

Contrato con Brasil vence en 2019. Se avizoran modificaciones en un eventual nuevo contrato de venta de gas natural a Brasil.

La Fundación Jubileo advirtió, en su último estudio económico, que a un año de concluir el contrato de venta de gas a Brasil (2019), hasta la fecha no fueron certificadas las reservas existentes ni se concretaron nuevos mercados para Bolivia.

“Durante los últimos 19 años, cerca de 65% del gas natural producido en Bolivia se ha enviado a Brasil, lo que convirtió al vecino país en su principal mercado energético, aunque en 2017 ese indicador se redujo al 44%”, señala Jubileo, que titula así su informe: “Pasó la bonanza, sube la deuda, sigue el gasto”.

El documento menciona que la negociación para la exportación de gas natural a Brasil fue iniciada a mediados de los años 70 y que el contrato de compra-venta de gas natural se firmó en 1996. La exportación empezó en julio de 1999, por un periodo de 20 años.

Según análisis del especialista en temas energéticos de Jubileo, Raúl Velásquez, el contrato de venta de gas a Brasil tuvo varias adendas posteriores, entre las que se destacan: un acuerdo a largo plazo (20 años), un volumen máximo y mínimo de compra y venta vinculado a cláusulas Take or Pay y Delivery or Pay, con un solo vendedor (YPFB) y un solo comprador (Petrobras) de Brasil, un precio de venta de gas calculado trimestralmente con base en tres fuel oils, que dependen del precio internacional del petróleo.

Bolivia está, por tanto, a sólo un año de concluir el del contrato de exportación de gas natural a su principal mercado, que es Brasil.

El estudio anota que, en diciembre de 2017, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, informó que el vecino país requeriría entre 15 y 20 MMmcd de gas natural en un eventual nuevo contrato que vaya a renegociarse, remarcando que el volumen restante podrá ser acordado con compradores privados.

“Una posible renegociación del contrato de compra-venta implicaría una modificación de entre 33% y 50% menos del volumen máximo que Bolivia le vende al vecino país en la actualidad (…). Es posible que por la falta de reposición y certificación de reservas, el plazo de vigencia del contrato podría ser más corto”, advirtió el investigador.

También podría cambiar el precio de venta, manifiesta Jubileo, considerando que existen otros indicadores de referencia (como el precio Henry Hub o LNG), además del precio internacional del barril de petróleo.

“Por lo tanto, se avizoran importantes modificaciones del comprador, plazo, precio y volumen, en un eventual nuevo contrato de compra-venta de gas natural entre Bolivia y Brasil, aspecto que era totalmente previsible desde hace cinco años atrás, cuando el país debió explorar nuevos mercados, idealmente a largo plazo”, señala el informe.

El restante gas natural producido en el país es destinado al mercado interno (24%) y a Argentina (33%). El volumen de gas natural consumido en el país ha crecido en un promedio del 8% en las últimas ocho gestiones, aunque en 2014 el crecimiento fue de 13%.

Respecto al contrato de compra-venta de gas natural con Argentina, Jubileo señala que aunque culminará el año 2027, este mercado aún tiene una demanda insatisfecha de gas natural; sin embargo, Bolivia exporta el energético mediante gasoductos con una capacidad limitada.

En los últimos años, los únicos mercados nuevos que ha podido gestionar YPFB han sido Paraguay y Perú, aunque en ambos casos se trata de contratos de corto plazo para la exportación de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y no así de gas natural, que es el principal hidrocarburo que produce el país.

“Recientemente, en el marco del aniversario de Tarija, el Gobierno anunció un contrato de exportación de GLP a Argentina; empero, no se informó sobre los detalles del acuerdo respecto a plazo, precio, volumen y demás condiciones; el contrato tampoco es de acceso público”, apuntó el informe.

LEY DE HIDROCARBUROS

RAÚL VELÁSQUEZ, ESPECIALISTA PETROLERO DE LA FUNDACIÓN JUBILEO.

La Fundación Jubileo señaló que luego de 13 años de vigencia de la Ley de Hidrocarburos y posterior nacionalización del sector, la producción de los principales campos de gas natural ha disminuido, y que a pesar de la decisión gubernamental de explorar en parques naturales o incluso ingresar en la exploración de hidrocarburos no convencionales, no existen nuevos descubrimientos de magnitud, dijo Raúl Velásquez, experto de la entidad privada.

“Resta un año de contrato de exportación de gas a Brasil, principal mercado para el energético producido en Bolivia; persiste la incertidumbre sobre las condiciones de su posible renegociación y no se han gestionado nuevos mercados a largo plazo”, señala el investigador Raúl Velásquez en la revista de Jubileo: “Pasó la bonanza, sube la deuda, sigue el gasto”.

Luego de un período de cinco años de incremento en la producción de gas natural, principal hidrocarburo en Bolivia, en la gestión 2016, advierte el investigador, que se registró una primera disminución del 3% con relación a 2015, comportamiento que siguió profundizándose el 2017, cuando el promedio de producción bajó a 56 millones de metros cúbicos por día (MMmcd).

ÚLTIMOS AÑOS

“En los últimos dos años, la caída de la producción fue de 8% en comparación con el máximo alcanzado el 2015, cuando se llegó a 60 millones de metros cúbicos por día de gas natural”, apunta el estudio.

La actual disminución en la producción es consecuencia de una explotación acelerada de reservas, en análisis de Jubileo, fundamentalmente de los tres megacampos: Sábalo, Margarita y San Alberto, durante los años 2011 a 2015, coincidente con el periodo de mayores precios internacionales de gas natural que no se habían registrado antes en la historia.

El Diario / La Paz