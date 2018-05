Bolivia tiene contadas chances de lograr oro

Bolivia volverá a ser sede de unos Juegos Suramericanos y sus posibilidades de emular su mejor actuación en este evento deportivo, el tercer lugar en los primeros Juegos en 1978, es virtualmente imposible, sobre todo por la realidad que vive el deporte nacional.

Cuando Cochabamba fue designada como sede de los Juegos en diciembre de 2013, la perspectiva del Comité Olímpico Boliviano fue aspirar por un quinto lugar, para el que se debía sumar alrededor de 30 preseas doradas. Para el presidente del COB, Marco Arze, ese objetivo era alcanzable si se lograba un trabajo conjunto con el Gobierno, para la pronta preparación de los deportistas, algo que al final no se dio, y peor a días de los Juegos se conoce historias de atletas que buscan apoyo económico en las redes sociales, a equipos de fútbol para incluso pagar sus pasajes a Cochabamba o su material de competencia.

Con esa perspectiva y con el antecedente de que en los pasados Juegos Suramericanos Santiago 2014 Bolivia ocupó el duodécimo lugar en el medallero general con tan sólo 4 preseas de bronce, se puede afirmar que el país tiene contadas oportunidades de subirse a lo más alto del podio.

A diferencia de Santiago 2014, en Cochabamba 2018 se disputará el ráquetbol, un deporte en el que Bolivia es potencia a nivel mundial y, aunque países como Colombia y Argentina llegarán con raquetistas bolivianos entre sus filas como son Mario Mercado y María José Vargas, el país tiene muy buenas chances de quedarse con el oro.

La esperanza de Bolivia está en las manos de: Jenny Daza, Stefanny Barrios, Yasmine Sabja, Valeria Centellas, Conrrado Moscoso, Carlos Keller, Rolan Keller y Kadim Carrasco. El equipo de ráquetbol.

En los pasados Bolivarianos el ráquetbol le regaló a Bolivia cuatro preseas doradas en dobles (dos) y por equipos (dos). En singles cosecharon plata, en individual.

La medalla de oro de Karen Tórrez en los 50 metros libre, hace soñar. Sobre todo por el tiempo que impuso, 25”00, marca que la dejaba muy cerca de unas semifinales en los Juegos Olímpicos.

Aunque aún se desconoce quiénes serán los rivales de Brasil y Argentina en esta prueba, Tórrez hace ilusionar con volver a subirse a lo más alto del podio. José Quintanilla, espera poder consagrarse en los Juegos y finalmente lograr su primera medalla en un torneo absoluto suramericano.

El equipo de tiro deportivo nunca defraudó en los eventos multidisciplinarios. Rudolf Knijnenburg logró dos de bronce en Santiago 2014 y tres de plata en Santa Marta 2017.

Junto a Rudolf están Diego Cossio, Víctor García, además de Jessica Velasco, quienes también escalaron al podio en Colombia, por detrás de Guatemala; en Cochabamba, Brasil será el rival a vencer.

En atletismo, las esperanzas están puestas en la marcha atlética, con lo que puedan hacer Ángela Castro en los 20 km, Ronal Quispe y Rodrigo Zeballos en los 50 km.

Castro fue campeona sudamericana en 2016 y subcampeona en 2017. En Colombia, además, logró bronce, y Quispe, plata.

Alguien que nunca defraudó fue el impulsor de bala Aldo Gonzáles, quien fue el único atleta que logró una presea de bronce en Santiago 2014, su mejor marca es de 19,11 metros, récord nacional.

No se puede dejar de mencionar a Alejandro Gómez, prácticamente la esperanza boliviana en ciclismo. Su especialidad es la bicimontaña, quien sorprendió en Santa Marta con la medalla de plata en la prueba cross country y hace unas semanas logró el título con su equipo en

Europa, además de un subcampeonato individual.

Milton Cayoja de pelota vasca, luego del sexto lugar en el Mundial, ilusiona con lograr una medalla.

Cayoja, con su humildad, conquistó los corazones de la población nacional y él espera que su esfuerzo y talento alcancen para hacerse de la presea dorada.

En gimnasia rítmica la atención está puesta en lo que pueda hacer Fabiana Abastoflor, con su rutina al son de un caporal. Impresionó en el mundial, ahora espera volver hacerlo en los Juegos.

374 preseas de oro. Un total de 374 medallas doradas estarán en disputa y Bolivia luchará por lograr al menos 10 de ellas.

MONTAÑO: “MUCHOS NO SON COMPETITIVOS”

ANF

El ministro de Deportes, Tito Montaño, expresó que de los 620 atletas registrados, para los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, “muchos de ellos no son competitivos” para este evento.

Sin embargo, dijo que el Gobierno destinó Bs 214 millones para garantizar la participación de los deportistas en este compromiso.

“Si hacemos un detalle de estos 620 deportistas muchos de ellos no son competitivos como para poder ofrecer una posibilidad de competencia en este evento”, aseveró la autoridad en el canal gubernamental. También apuntó que desde el Ministerio se apoyó a aquellas federaciones que consideraban importantes y no a aquellas “federaciones deportivas y deportistas que no les ha interesado poder prepararse”.

“Aparecen unas afirmaciones los últimos días, primero de deportistas que ni siquiera están registrados en la selección nacional; segundo, son deportistas que durante bastante tiempo, a través de las redes van desprestigiando el trabajo que hace el Estado y Ministerio de

Deportes”, complementó.

A su juicio, en toda la historia de Bolivia, ningún Gobierno apoyó al deporte como el del presidente Evo Morales.

“Nosotros hemos apoyado a seis disciplinas deportivas”, expresó Montaño, además del ciclismo de pista, rugby y waterpolo.

DEPORTISTAS PIDEN APOYO POR LAS REDES SOCIALES

Mientras que las selecciones que vendrán a competir a Cochabamba llegan con semanas de anticipación para aclimatarse, los deportistas bolivianos no pudieron sino hasta hace algunos días iniciar su concentración en la Llajta.

Muchos deportistas incluso iniciaron campañas en las redes sociales y a través de los medios para conseguir apoyo económico y así poder llegar a Cochabamba.

Desde el COB se conoció que el Ministerio de Deporte aprobó el tema de alojamiento y alimentación antes del ingreso a la Villa Suramericana, pero el tema de transporte es a través de las federaciones que deben gestionar ante el ministerio o que los deportistas compren sus pasajes y luego se les devolverá.

DESPUÉS DE SANTA MARTA EL RETO ES MAYOR EN COCHA

Para los medallistas de los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 el reto en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 es mucho mayor, porque se sumarán selecciones como Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, motivo por el que la dificultad de cada prueba será mucho mayor.

Algunos deportistas que tienen la misión de revalidar lo hecho en Colombia son: Daniela Zacari, Mariana Espejo en gimnasia; Boris Arias, Noelia Zeballos, además de Federico Zeballos en tenis; Juan Pablo Canedo, Daniela Méndez en taekwondo; Alejandro Maldonado,

Mohamed Dames en karate; Marvin Chávez y Ninfa Yupari en lucha; Brian Fernández en box; los equipos femeninos de baloncesto y esgrima sable.