Bruce Willis protagonizará el biopic de Cus D’Amato, el legendario entrenador de Mike Tyson

Nunca ha sido nominado para este premio. Veremos si esta vez gracias a ‘Cornerman’ lo consigue.

Existen dos clases de actores veteranos en Hollywood sin Oscar: los que esperan que la Academia les conceda el honorífico al final de sus días, y los que no se rendirán hasta que les nominen por un papel en concreto. Bien, pues Bruce Willis es de los segundos. Y parece que ya ha encontrado el papel ideal para conseguirlo.

Lo tiene complicado, no vamos a negarlo. Sobre todo porque no es que no haya ganado, es que ni siquiera ha estado nunca nominado. Pero en esto de los premios Hollywood es cristalino como el agua. Por eso cuando a Willis le han ofrecido interpretar al entrenador de boxeo Cus D’ Amato, famoso por haber descubierto a Mike Tyson y para el que acabaría siendo como un padre, ni se lo ha pensado.

¿El motivo? Pues que ese personaje reúne dos de los fetiches para los académicos que votan para todos los galardones: es un personaje real y encima se dedica al boxeo, deporte que en determinada prensa no tiene cabida pero que en el cine ha dado muchas alegrías, empezando por el Rambo de Stallone y terminando por la Million Dolar Baby de Clint Eastwood.

Vamos que Cornerman, que ese como se llama esta película, tiene todas las papeletas para rascar algún trofeo. Dependerá mucho del trabajo que haga como director el actor Rupert Friend, que debuta en estas labores con el rodaje que dará inicio a finales de verano.

Veremos si así se le quita a Bruce la espinita de haber hecho lo mismo con Tarantino en Pulp Fiction, donde también daba vida a un boxeador pero que, curiosamente, no le valió para ser nominado a ningún galardón. ¡Y eso que su Butch Coolidge es de lo mejorcito que ha hecho nunca!

Fuente: revistavanityfair.es