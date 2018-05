Cambian las normas para habilitar las pruebas

El voleibol damas estuvo a punto de caerse del programa deportivo de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018; sin embargo, tras una reunión técnica se determinó cambiar el cupo mínimo de países participantes por prueba, para habilitarla.

De acuerdo a los manuales técnicos que se aprobaron para los Juegos 2018, en el apartado 11, inciso 1, que habla de la “Cuota mínima de países”, señala: “Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de competencia de Odesur)”.

Pero debido a que en varias pruebas no se llegó a la cuota mínima, se tuvo que asumir algunas medidas, como bajar el cupo de cinco a cuatro.

Según la inscripción nominal definitiva de los diferentes países, para el voleibol femenino se inscribieron Argentina, Bolivia, Colombia y Perú, siendo que Ecuador y Chile, que habían expuesto su intención de tomar parte, desistieron, dejando “colgada” la categoría.

“El voleibol es una de las disciplinas más atrayentes y no podíamos dejar que no esté en los Juegos Suramericanos, por eso se decidió que el cupo mínimo sería de cuatro y ya no de cinco; pero no sólo es en voleibol, sino para todas las pruebas”, aseguró Marco Arze, presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB).

Pero pese a esta determinación, algunas pruebas quedaron al margen del programa de los Juegos Suramericanos, debido a que no se llegó a ese nuevo cupo mínimo.

Las disciplinas que quedaron fuera de los Juegos son: en la disciplina de ecuestres, el adiestramiento individual y por equipos; en natación, el polo acuático femenino y la prueba de plataforma sincronizada 10 metros masculino.

De acuerdo al dirigente olímpico, varias pruebas individuales lograron habilitarse gracias a que se bajó el cupo mínimo de países participantes.

En el caso de adiestramiento, el presidente de la Federación Boliviana de Deportes Ecuestres, Juan Pablo Pino, confirmó ayer la baja de la disciplina. El dirigente explicó que para esta especialidad se inscribieron sólo los jinetes de Bolivia y Chile, que pretendía llegar con equipo completo.

“Con dos países fue imposible habilitar la prueba”, dijo Pino, a tiempo de señalar que la modalidad de salto ha sido confirmada.

“La selección de adiestramiento estaba conformada, incluso compitió en los Juegos Bolivarianos del año pasado. Cada año tienen caballos con mejores aptitudes y por eso se hacen clasificatorios. Nosotros teníamos el equipo definido, con Laura Prommel (Charliz Z), Stefanie Arce (Hans), Andrea Arce (Kadesh) y Nicholas Frohele (Domino y Peleon)”, dijo Pino, a tiempo de lamentar la situación. “Es una pena, la preparación que tuvieron los jinetes y el esfuerzo que hizo la federación fue grande”.

Se intentó confirmar los datos recopilados en el Comité Organizador de los Juegos (Codesur); sin embargo, la única respuesta que obtuvo este medio es que mañana (viernes) se oficializaría cualquier información en una rueda de prensa.

Bolivia es la delegación más numerosa

El pasado 26 de abril fue la fecha límite para la inscripción nominal de los diferentes países ante el Comité Organizador de los Juegos y, según el flujo de inscritos hasta el 8 de mayo, Bolivia es la delegación más numerosa con un total de 625 atletas y 25 oficiales de jefatura de misión.

En el segundo lugar se encuentra Argentina, que llega con 535 deportistas y 21 oficiales de jefatura de misión; Colombia está en el tercer puesto con 462 atletas y 46 oficiales.

Bolivia tendrá una participación histórica en estos Juegos Suramericanos, comparada sólo con su anterior presencia en los X Juegos Suramericanos Santiago 2014, en los que compitió con 120 deportistas.

En total se tendrá 4.031 deportistas provenientes de 14 países, superando los 3.577 que se tuvo en Santiago 2014, en el que Chile fue la delegación más numerosa con 590 atletas.

Además, se registraron 1.543 oficiales, de los cuales 277 pertenecen a las jefaturas de misión de los diferentes Comités Olímpicos Nacionales (CONs), haciendo un total de personas inscritas de 5.574.

El número no fue muy disímil respecto a la cantidad de personas que la Organización de los Juegos esperaba contar. Hasta antes del cierre de las inscripciones nominales, ya que se estimaba el arribo de 6.097 personas, de las cuales 1.742 eran oficiales y 4.355 deportistas.

Las delegaciones más pequeñas son Aruba, con sólo 10 atletas, que competirán en seis deportes; Guayana, con 11 inscritos en cuatro disciplinas; Surinam, con 17 en nueve pruebas, y Panamá, que arriba con una selección de 56 atletas para participar en 13 competiciones individuales y una de conjunto, el fútbol de salón masculino.

1. Atletismo y natación, las disciplinas con mayor asistencia:

La disciplina con mayor cantidad de deportistas inscritos es el atletismo, puesto que tiene anotados a 313 atletas, quienes competirán las 45 pruebas que se habilitaron para los XI Juegos Suramericanos, 24 de ellas de pista, tres de calle, 16 de campo y dos pruebas combinadas.

Los países que están apostando por el atletismo, ya que traen gran número de deportistas para estas pruebas son: Bolivia, con 66 atletas; Colombia, 41; Brasil, 37; Chile, 33; Perú, 30; Argentina y Venezuela, con 25, cada uno.

Entre tanto, la segunda disciplina individual con mayor afluencia fue la natación, en la especialidad de carreras. Para este deporte se inscribieron un total de 144 deportistas, siendo Perú la delegación más numerosa con 22 nadadores, seguido por Brasil con 20, Bolivia con 17 y Colombia llega con 16 bañistas.

Este deporte casi siempre fue dominado por Brasil y Argentina, aunque en esta oportunidad se conoce que la selección celeste llegará con equipo reducido, con ocho nadadores, quienes en su mayoría son juveniles y vienen con la intención de foguearse rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

La tercera disciplina con mayor concurrencia es la esgrima, que tuvo un total de 140 tiradores, siendo Bolivia y Venezuela los países que tienen equipos completos, con 24 deportistas.

2. Ecuestres (saltos), con menor concurrencia:

Aunque no es el deporte con menos cantidad de deportistas inscritos, porque tiene 19 jinetes anotados, contra 16 de trampolín en gimnasia, la especialidad del deportes ecuestres, en la modalidad de salto, estuvo a punto de caerse del programa de los XI Juegos Suramericanos por la falta de naciones participantes, pero al final tuvo a cinco países inscritos Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Paraguay.

Todos, excepto Paraguay que llega con tres jinetes, registraron a su equipo completo, con cuatro deportistas titulares. Brasil no confirmó su participación.

Entre tanto, el trampolín, especialidad de la gimnasia, tuvo sólo a 16 inscritos provenientes de siete países, algunos como Brasil, Chile y Perú que llegan con un solo deportista.

3. Algunos deportes de conjunto tienen el cupo mínimo:

El voleibol femenino será la disciplina de conjunto con menor número de países participantes, con cuatro en total: Argentina, Bolivia, Colombia y Perú.

Otros con menor número de equipos inscritos son el baloncesto femenino, ya que sumó a cinco planteles: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Paraguay. En este grupo también se encuentra el fútbol de salón femenino, con cinco naciones: Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú. Brasil fue el país que más desistimientos tuvo a la hora de confirmar la inscripción de

sus planteles, porque no anotó a sus equipos de baloncesto 5 y baloncesto 3×3, fútbol de salón y fútbol.

4. Quintanilla sube al puesto 57 en el ranking mundial:

El bicicrosista boliviano Jaime Quintanilla, después de sus presentaciones en los torneos en Ecuador y Costa Rica, logró ascender al puesto 57 del ranking mundial de BMX, con un total de 254 puntos.

“Esto fue gracias a que alcancé el podio en la gira que tuve en Ecuador y Costa Rica. Logré primeros lugares en mangas de clasificación y tuve dos 4tos puestos en la final”, comentó Quintanilla. “Estoy alegre por estos resultados y quiero estar dentro del top 50. Para ello seguiré entrenando duro”, sentenció Quintanilla.

El ciclista lidera el ranking nacional de BMX y el hecho de estar tan cerca del top 50 a nivel mundial es un gran impulso anímico con miras a su participación en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, que se iniciarán el 26 de mayo. Jaime competirá el 28 en la prueba contrarreloj y el 29 en la prueba grupal.

5. Concentraciones de selecciones nacionales aún no comienzan:

Pese a que ya existe un acuerdo verbal entre el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Boliviano, la concentración de las selecciones nacionales con miras a los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 aún no empezaron, a 16 días para el evento deportivo.

El presidente del Comité Olímpico Boliviano, Marco Arze, aseguró ayer que esperaba que el convenio se pueda firmar lo más antes posible, para que así aquellos deportes que aceptaron realizar entrenamientos o concentraciones cerradas puedan iniciar con su preparación lo más antes posible.

“Las delegaciones del exterior empezaron a llegar a Cochabamba para su preparación en la altura, sobre todo las disciplinas que requieren de mayor esfuerzo, como el remo y el canotaje. Bolivia apenas entró en el agua con el tema de remo. Estuvimos por la Angostura y mañana (por hoy) nos entregarán las canoas de canotaje”, dijo Arze, a tiempo de indicar que “aún no hemos firmado el acuerdo con el Ministerio de Deportes; nos hicieron llegar un borrador, esperemos terminar de revisarlo hoy (por ayer) y devolverlo con las observaciones, para contar con los recursos a la brevedad posible. Deberíamos empezar con la concentración a 15 días del evento y creo que no será posible, porque, recalco, no existe aún el acuerdo firmado”.