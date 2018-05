Cambridge Analytica será investigada a pesar de su cierre

La consultora Cambridge Analytica (CA), centro de la polémica por el presunto uso indebido de datos de millones de usuarios de la red social Facebook, será investigada en Reino Unido a pesar de su cierre, según informaron los responsables de la pesquisa.

La compañía, que hace algunas horas anunció que se declarará insolvente en Reino Unido y Estados Unidos y cerrará definitivamente debido a que se quedó sin clientes después de la polémica mediática, ha sido acusada de acceder a información de 87 millones de usuarios de Facebook con fines políticos, ya que habría diseñado un software que pudo ayudar a impulsar la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Cambridge Analytica siempre ha señalado que ellos han actuado bajo la legalidad y que el acceso a la información de Facebook se hizo con consentimiento de la red social más popular del mundo.

El presidente del Comité de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes de la Cámara de los Comunes, Damian Collins, ha dejado claro en un tuit que Cambridge Analytica no podrá borrar sus datos puesto que la investigación que se sigue en su contra es de “vital” importancia. “Tenemos que asegurar que este no es un intento de salir corriendo y esconderse, que estas compañías no cierran para tratar de evitar que sean investigadas con rigor sobre alegaciones que se hacen contra ellas”, señaló Collins.

La Oficina de Información del Comisionado, organismo independiente que aporta la información de sus pesquisas al Parlamento, puntualizó que sus averiguaciones sobre Cambridge Analytica “perseguirán a individuos y directores”.

