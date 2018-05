Chumacero: “Soy un obrero en oficio”

El jugador Alejandro Chumacero, que milita en el club Puebla de México, llegó a la ciudad de La Paz para pasar vacaciones luego que su equipo se haya quedado en el camino en el torneo mexicano.

El boliviano es una de las figuras más queridas del plantel, sus seguidores suelen dejar mensajes de apoyo en las redes sociales y también durante los partidos.

En febrero, en el partido que Puebla se impuso por 2 a 0 a las Chivas de Guadalajara por la quinta jornada del campeonato Clausura de México, Chumacero, que fue una figura destacada, fue expulsado al minuto 89 por doble amarilla, el jugador salió en medio de la ovación del público.

¡GOOOL! 2-0: Acuña centra, Chumacero dispara, la estrella en el vértice y Cavallini está atento para cerrar la pinza. #YoCreoEnLaFranja pic.twitter.com/klC7Wn3fRY — Club Puebla(@ClubPueblaMX) 3 de febrero de 2018

“Sólo es el trabajo. La gente ve el trabajo, simplemente eso, soy un obrero en oficio, hago mi trabajo de la mejor manera, la gente vio eso y le gustó. Espero continuar con la expectativa porque mi trabajo es así”, manifestó el deportista durante una conferencia de prensa donde se mostró divertido y distendido.

Chumacero manifestó que desde su llegada al equipo mexicano tuvo que trabajar el triple para acoplarse y ganar la confianza de los profesores y sus compañeros.

El extigre reveló que habla bien de sus antiguos compañeros de equipo y entre bromas esquivó dar nombres.

“Sí, tomo en cuenta a mis compañeros y los que saben, saben de lo que estoy hablando. Yo soy de la idea de que tenemos gente de exportación”, afirmó.

El joven jugador oficializó su traspaso a Puebla en diciembre del año pasado y en ese entonces manifestó que el contrato es de dos años con opción de tres.

Esta es la segunda vez que “Chumasteiger” juega para un club del exterior, ya que en 2013 lo fichó Sport Recife de Brasil.

¿Irse a otro club mexicano?

Respecto a jugar en otro equipo mexicano, “Chuma” se limitó a decir que está feliz donde se encuentra ahora.

“Simplemente estoy feliz donde estoy, eso (una posible salida) lo manejará mi representante, yo estoy tranquilo, eso lo manejarán los directivos. Primero, mi agradecimiento, la gente de México siempre han estado atentos a mi persona y Puebla me abrió la oportunidad”, apuntó.

¿La Verde en la mira?

La Selección nacional, que por el momento no cuenta con DT tras la salida de Mauricio Soria por mal comportamiento, debe enfrentar este año una serie de partidos amistosos, ante este panorama se le consultó al futbolista sobre su participación.

“No me llegó nada a mí, ni a mi club. Pero si está, yo estoy dispuesto a apoyar e la mejor manera a la Selección. Sólo que déjenme recuperar. Estoy un poquito mal de la pantorrilla, un partido antes (del último) ya había salido, una semana no entrené. Recién desde el día jueves, el último partido fue el sábado. Espero recuperarme lo más pronto posible, pero si me llama la Selección lo haré con mucho gusto como siempre”, contó.

Salinas en la FBF

El año pasado, “Chuma” y César Salinas, expresidente de The Strongest y actual cabeza de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), tuvieron una serie de roces antes de la salida del jugador a México.

Respecto a Salinas en el ente federativo, el jugador señaló: “Yo puedo opinar poco, sabemos el duro trabajo que se viene en la Federación y que Dios los bendiga. Nosotros solamente apoyarlos en ese aspecto, que todo sea para bien”.