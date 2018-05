Chuquisaca: COD solicitará renuncias del gobernador, alcalde y asambleístas

Según un representante de la Central Obrera Departamental (COD), las autoridades “no se han parado firmes” para reivindicar los derechos de Chuquisaca y defender los límites y el campo gasífero Incahuasi.

La Paz, 14 de mayo (ANF).- El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Chuquisaca, Carlos Salazar, indicó que solicitarán la renuncia del gobernador chuquisaqueño, Esteban Urquizu, del alcalde de Sucre, Iván Arciénaga, y de otros representantes regionales, durante el desarrollo del cabildo previsto para este martes en Sucre.

“Tenemos que pedir la renuncia de todos los representantes regionales y departamentales por la falta de gestión, esto no viene de esta gestión, sino viene de años atrás”, indicó Salazar en contacto con los medios.

Según el dirigente, las autoridades “no se han parado firmes” para reivindicar los derechos de Chuquisaca y defender los límites y el campo gasífero Incahuasi. Además aclaró que nadie debe apropiarse del movimiento chuquisaqueño.

“Ninguna tienda política ni mucho menos por los dirigentes sindicales ni cívicos que han llevado adelante este conflicto. Nadie debe llevarse un rédito particular”, refirió.

El descontento de los habitantes del departamento chuquisaqueño se debe a que consideran que sus representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como el Gobernador y el alcalde de Sucre, responden a intereses del Gobierno dado que pertenecen a su partido.

Las últimas críticas se volcaron contra el presidente de la Brigada de Asambleístas de Chuquisaca, Elmar Callejas, quien dijo, a través de su cuenta de Twitter, “no creo sinceramente que alguien nos esté quitando algo” en alusión al segundo estudio técnico de Incahuasi.

Urquizu asegura que no renunciará

El gobernador Urquizu ya había adelantado acusaciones contra los cívicos, a quienes responsabilizó intenciones de impulsar un “golpe de Estado” contra su persona y el alcalde sucrense en el próximo cabildo.

Por ello, la autoridad aseguró que no renunciará a su cargo y que tampoco saldrá de la ciudad de Sucre, pese a las amenazas y a las agresiones que recibió la semana pasada de parte de una turba que lo correteó en pleno centro de la ciudad.

“No me voy a ir de Sucre, no me voy a ir de la gobernación. Aquí es la gobernción y vamos a seguir trabajando. Les pido que reflexionen y si quieren una unidad hay que hacerlo, pero no de esta manera”, indicó esta jornada en conferencia de prensa.

Asimismo, Urquizu dijo que todo lo que le pase a él y a su familia “será de estricta responsabilidad de los cívicos” y ratificó que dentro del movimiento en Sucre existen afanes políticos orientados por los políticos de derecha.