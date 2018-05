Chuquisaca. Paro y bloqueo contundentes refuerzan la presión regional

LAS CALLES Y LOS INGRESOS A SUCRE FUERON CERRADOS POR MOTORIZADOS.

MULTITUDINARIA. La marcha cumplida ayer en defensa del campo gasífero Incahuasi

Chuquisaca no levantará el paro indefinido hasta que se restituya la legalidad en la conciliación de límites con Santa Cruz y se realice un nuevo estudio del campo gasífero Incahuasi, que reclama como compartido, en pos de las regalías que también le corresponden. Esa fue la determinación de la multitudinaria marcha de la chuquisaqueñidad desarrollada ayer, cuarto día de paro cívico, el más contundente en Sucre por el bloqueo que cerró las carreteras y el 80% de la ciudad.

La urbe amaneció cercada. La acción vecinal y el acatamiento de sindicatos y otras organizaciones sociales, con controles internos de por medio, lograron un bloqueo de arterias y de carreteras contundente.

El transporte pesado bloqueó con sus unidades los ingresos a la ciudad en la zona de La Zapatera, salida a Ravelo, La Calancha y Qhochis, mientras los afiliados a los Sindicatos de Micros Sucre y San Cristóbal lo hicieron en la ciudad, aunque varios vecinos reforzaron el cierre de calles colocando sus motorizados.

El tránsito en las principales avenidas de la ciudad se tornó imposible hasta para los motociclistas que tuvieron que optar por rutas alternas, haciendo acrobacias como en la Juana Azurduy de Padilla, donde usaron las jardineras laterales para burlar los bloqueos.

Desde temprano, varias personas salieron también con sus sillas y bancas a bloquear en familia; no faltaron niños que pusieron sus juguetes en plena calle para impedir el paso de motorizados.

LO MALO

No obstante el perjuicio del bloqueo se sintió y asomaron actitudes intolerantes. Personas que controlaban la medida intentaron pinchar las gomas de un motociclista en la avenida Venezuela que trasladaba a un pasajero.

Y en el transcurso del día, varios motociclistas que se dedicaron a trasladar pasajeros aprovecharon para cobrar cifras exorbitantes, de la Terminal de Buses hasta los puntos de bloqueo, el pasaje osciló entre Bs 10, 20 y hasta 40, dependiendo de la lejanía y de la demanda.

En la ciudad, hubo motociclistas que cobraron 5, 10, 20 y hasta 30 bolivianos.

Ayer, en varias zonas, la gente denunció que los bloqueos impidieron o demoraron exageradamente el paso de las ambulancias, en muchos casos porque los choferes de los vehículos bloqueadores no permanecieron en la zona; el director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Limberth Soruco, instó a dar paso a los motorizados de los hospitales ya que llevan pacientes de emergencia a otros centros de salud.

Los servicios de emergencia en los hospitales de tercer nivel son normales y las cirugías serán reprogramadas, remarcó Soruco.

CONTUNDENTE MARCHA

Después de más de una década, las calles de Sucre y la plaza 25 de Mayo se llenaron de gente. Muchos de los marchistas decían que otra vez el león volvió a despertar, así como lo hizo en las movilizaciones por la Capitalidad Plena, en noviembre de 2007.

Los marchistas salieron de la zona de la Terminal de Buses, El Guereo, Cementerio, El Reloj y el primer puente al ex aeropuerto Juana Azurduy de Padilla.

Al promediar las 10:00 las primeras marchas llegaron a la plaza 25 de Mayo, de a poco el espacio se fue llenando visualizándose una multitud de diferentes sectores. Los oradores se instalaron en los balcones de Palacio Consistorial.

“Saludar a las personas que están en los piquetes de huelga de hambre y que sacrifican su vida por la defensa de Incahuasi. Pueblo chuquisaqueño estamos sufriendo la arremetida de las autoridades gubernamentales, no sólo por Incahauasi, sino porque estamos defendiendo nuestro territorio, lo que quieren es cercenar y quitarnos nuestros recursos naturales, no lo vamos a permitir. El Gobierno quiere parcializarse con una región por cálculos políticos, les decimos que dejen de cometer injusticia porque Chuquisaca ya no va a permitir mas atropellos contra sus derechos”, avisó el presidente del Comité Cívico, Rodrigo Echalar.

Otros oradores reclamaron mayor consecuencia de las autoridades del partido oficialista MAS.

No faltaron rechiflas a autoridades como el Rector de San Francisco Xavier, cuando intentó hablar, o alguna concejala. Otras prefirieron evitar el mal rato.

El paro seguirá con el bloqueo indefinido.

Como ayer, hoy en la Alcaldía no habrá atención al público debido a las constantes movilizaciones.

Huelguistas

La Paz

Una, fue dada de baja Lourdes Millares

Glorieta de la plaza 25 de Mayo

Cuatro, fue dado de baja Eusebio Cordero

Salón de Rectores ex Casa Argandoña

Cinco

Brigada Parlamentaria

Dos legisladores

Sindicato del Transporte Pesado

Diez personas, entre dirigentes y afiliados de base

Asamblea Departamental

Siete asambleístas

Concejo Municipal

Siete, se sumó Pamela Alurralde

Universidad San Francisco Xavier

Seis

En Padilla

Cinco personas

Plaza 25 de Mayo

Un representante de FEDJUVE.

Fuente: Correo del Sur / Sucre