Chuquisaca. Sedes denuncia que un niño murió en Sucre por los bloqueos

Una de las ambulancias que no pudo pasar con facilidad los puntos de bloqueo en Sucre. Foto de archivo: Franz Ortega.

La Paz, 10 de mayo (ANF). – El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca denunció que un niño de 12 años perdió la vida en la ciudad de Sucre porque la ambulancia que lo auxiliaba no pudo pasar con rapidez todos los puntos de bloqueo.

El director del Sedes, Limber Soruco, explicó que inicialmente, a las 11:30 de este jueves, el Hospital Santa Bárbara recibió una llamada de emergencia para auxiliar al niño que se encontraba en su domicilio, ubicado en la zona de Alegría.

Sin embargo, la ambulancia del hospital tardó al menos una hora y media en llegar a la casa del menor porque en todo el trayecto no pudo atravesar con facilidad los puntos de bloqueo.

“Los micros estaban trancando (las calles y en algunos casos) no había ni los conductores para retirar sus unidades, es así que después de una hora y media finalmente se llegó a Alegría, se recogió al paciente y se lo trató de estabilizar para luego trasladarlo al hospital más cercano, que era el Universitario”, dijo.

Pero la ambulancia, con el paciente en su interior, tardó otra hora en tratar de llegar al Hospital Universitario en medio de los bloqueos.

“Una cuadra y media antes llegar al hospital, lamentablemente el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y aunque se procedió con las maniobras de reanimación, el paciente no reaccionó al paro y llegó a fallecer” en el nosocomio, afirmó.

Aseguró que los paramédicos hicieron todos los esfuerzos para tratar de mantener con vida al menor de edad, pero todo fue en vano.

“Se trata de un niño de sólo 12 años y ahora yo me pregunto si el Comité Cívico irá a explicar a su familia que su niño perdió la vida porque no había paso en las calles. Este es un tema muy triste y nos debe llamar la atención, por favor tengamos tolerancia, la vida de un ser humano es primero, la vida no tiene colores políticos, reflexionemos”, apuntó.