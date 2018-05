Clausen no va más como técnico de Oriente

La dirigencia del club verdolaga anunció la salida del entrenador argentino mediante un comunicado oficial. El arreglo fue de mutuo acuerdo y ahora se busca a un reemplazante.

DIEZ

La dirigencia de Oriente anunció este lunes que Néstor Clausen no seguirá más al mando del primer plantel albiverde, que fue eliminado por The Strongest en los Play Offs del torneo Apertura, luego de ganarle en la ida y en la vuelta.

La mala campaña del equipo tuvo un desenlace casi cantado, pues la salida del entrenador argentino se veía venir y era cuestión de tiempo. El entrenador le anunció al club que no estaba con ganas de seguir, por lo que era mejor que comiencen a buscar al reemplazante.

El tercer ciclo de Clausen al mando del plantel albiverde duró cinco meses. El técnico dirigió 16 partidos en el Apertura, de los cuales ganó cinco, empató cinco y perdió seis. Logró 20 puntos. Por la Copa Libertadores disputó cuatro encuentros, dos en la primera fase contra Universitario de Perú (ganó en la ida por 2-0 y perdió en la vuelta por 3-1) y avanzó. En la segunda fase perdió de local ante Wilstermann (1-2) y empató de visitante ante el aviador (2-2), en Sucre, por lo que quedó eliminado del torneo internacional.

Más allá de los resultados, el rendimiento del equipo no fue bueno, debido a que varios jugadores se lesionaron durante la competencia y, para colmo de males, los refuerzos como Paulo Rosales y Jhony Cano, que llegaron para marcar la diferencia, no rindieron como se esperaba y el plantel no logró encontrar una identidad de juego.

Fuente: diez.bo