Cochabamba. Concejales Demócratas ratifican unidad y Jiménez asegura que coadyuvará con elección de suplente

COCHABAMBA | El presidente del Concejo Municipal de Cochabamba, Iván Tellería (Demócrata), señaló hoy que se tomará la decisión de elegir un alcalde suplente en caso de que la detención de José María Leyes se mantenga y pidió que otras agrupaciones políticas no interfieran en este proceso.

“Lo único que pedimos es que no haya injerencia de otras agrupaciones políticas y de otra sigla que quiera quebrarnos a los Demócratas”, apuntó.

Por su parte, el concejal Edwin Jiménez (Único), manifestó que coadyuvará en el proceso de elección de un suplente en caso de que demócratas no lleguen a un consenso durante la votación.

“El presidente del Concejo dijo que espera que no se inmiscuyan en la elección. Por poco nos prohíbe que no votemos, pero yo no respondo a estas instrucciones”, dijo Jiménez. Siguió: “Yo viendo la coyuntura veré si emito o no mi voto, pero en todo caso coadyuvaré a que Cochabamba tenga un alcalde suplente”.

Agregó que en caso de ser necesario y no tener un suplente electo hasta la tercera vuelta de votación, otros concejales fuera de la banca de Demócratas deberán emitir sus votos.

El concejal Carlos Coca descartó un alejamiento de Demócratas y explicó que se ausentó de algunas reuniones de bancada por asistir a asuntos de comisión. “Ayer me anunciaron una reunión pero yo tenía que estar en la comisión y no asistí”, dijo. Recalcó que la bancada demócrata llegará a un consenso en caso de elección de alcalde suplente.

En tanto, el concejal Sergio Rodríguez (MAS), expresó que su bancada se abstendrá de votar. “Los Demócratas sólo necesitan de sus votos, no necesitan de nosotros, ahora si no hay acuerdo tendremos que votar”, comentó.

Tellería aseguró que sesión extraordinaria para elección de alcalde está prevista para las 16:30 de hoy. “La sesión se va instalar, ya sea para suspender elección en caso de que alcalde sea liberado de medidas restrictivas o si se mantienen para elegir a un suplente”, informó.

Los Tiempos / Sabrina Lanza