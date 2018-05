Codeadvice, para programar varias personas al mismo tiempo

Existen muchas herramientas que nos permiten colaborar mientras programamos, pero hoy os presentamos una especialmente interesante por su sencillez: codeadvice.io.

Disponible para más de 84 lenguajes de programación, tiene más de 30 plantillas para que trabajemos siempre con la combinación de colores que deseemos en función de lo que estamos programando. Cuenta con funciones especialmente diseñadas para ser accesible, incluyendo la posibilidad de aumentar el tamaño de las letras o el formato de lectura.

Dispone de chat para que el equipo pueda comunicarse mientras programa, y opción para trabajar en pantalla completa, para olvidar que se trata de una aplicación web.

No compila, ni permite guardar el contenido en nuestra cuenta online, tampoco tiene control de versiones, ni avisa de errores de programación. No tiene tutoriales, ni cursos integrados, ni ejemplos de funciones, ni se integra con github.. es una aplicación realmente sencilla, un editor de texto con sistema de colores automáticos para funciones de programación que permite compartir la sesión de edición con otras personas, por lo que no es recomendable para el uso de proyectos complejos y sí para programar pequeñas funciones entre varias personas al mismo tiempo.

Con el tiempo prometen ir incluyendo nuevas funciones, aprovechando el sistema de feedback que, según comentan, es bastante usado por su comunidad.

Fuente: wwwhatsnew.com