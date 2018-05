Colectivos se movilizan: Exigen al TSE que anule la repostulación de Evo Morales

CIUDADANOS RECLAMAN FRENTE Al TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. LA ACCIÓN SE REPETIRÁ CADA 21 DE MES.

Colectivos ciudadanos se movilizaron en defensa del 21-F

Los colectivos ciudadanos en defensa del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 (21F), a través de distintas actividades realizadas ayer, en la plaza Abaroa, exigieron a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde está su sede, que se pronuncien contra la anticonstitucional repostulación del presidente Evo Morales para los comicios del próximo año.

Pidieron que se haga respetar el resultado de la consulta y no se permita su candidatura.

Personas vestidas con poleras blancas, en las manos portaban la tricolor y carteles exigiendo el respeto al referéndum constitucional del 21F, aseguraron que cada día 21 de mes repetirán la protesta.

Exigen al TSE que anule la postulación de Evo Morales

21 de cada mes, jornada por el 21F

ACTIVISTAS Y COLECTIVOS CIUDADANOS REALIZARON AYER AL MEDIODÍA Y EN LA NOCHE PROTESTAS, FRENTE AL TSE, PARA EXIGIR RESPETO AL 21F.

Un grupo de 30 personas, vestido con poleras blancas, en las manos portaba la tricolor y carteles exigiendo el respeto al referéndum constitucional del 21F, para cuya demostración se apostaron al frente del Órgano Electoral, que está ubicado en la Plaza Abaroa, de la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz.

“Estos plantones al frente del Órgano Electoral serán cada 21 de mes y vamos a convocar a diversas actividades para defender y exigir que se respete la votación de la población en el 21F, donde rechazamos a la repostulación de Evo Morales”, dijo el activista y analista Julio Alvarado.

Se quedaron en ese lugar más de una hora con estribillos y cánticos como “¡Democracia Sí; Dictadura No!, ¡No, No, No me da la gana de vivir en dictadura como la venezolana!”, entre otros.

Posteriormente, se concentraron en uno de los jardines de la plaza para compartir un Apthapi (costumbre campesina de compartir alimentos), al cual fueron invitados los vocales del TSE para hacer conocer sus preocupaciones. Dichas autoridades no se presentaron ni se manifestaron.

Sin embargo, la ciudadanía que circulaba por el sector se incorporó a la manifestación, participó, en unos casos, haciendo sonar las bocinas de sus vehículos, para acompañar los cánticos de los colectivos ciudadanos.

PROCESO

La exasambleísta Constituyente Angélica Siles advirtió con iniciar un proceso penal a los vocales del Órgano Electoral, en caso de que éstos admitan la tercera candidatura de Morales en las elecciones generales del 2019, objetivo que dio ya por hecho el MAS.

“En caso de que estas autoridades no cumplan con el mandato que la población dio en el referéndum constitucional, vamos a iniciar procesos penales contra los vocales y denunciar estas irregularidades a instancias internacionales”, dijo Siles.

MOVILIZACIONES

Estas concentraciones se registraron en otras regiones del país; el fin de semana fue en Santa Cruz y en el Beni, donde agrupaciones de ciudadanos salieron a las calles pidiendo que se respete la decisión del 21F.

En La Paz se presentaron también estas manifestaciones, la agrupación Otra Izquierda es Posible (OIP) se apostó en la Plaza del Estudiante, con un panel donde explicaron las vinculaciones del Gobierno con el narcotráfico. Resaltaron, a la vez, el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre el destino de la coca que se cultiva en el Chapare y que, en reiteradas ocasiones se logró incautarla, sin que se hubiera informado oficialmente el destino que se les daba a la coca.

“Estamos haciendo un plantón en esta plaza mostrando en nuestro panel el tema del narcotráfico vinculado al Gobierno, estamos saliendo el 21 de cada mes además poniendo en evidencia cada uno de los actos irregulares de este gobierno, que pretende eternizarse en el poder”, dijo Iván Meléndez, vocero la agrupación OIP.

VECINOS

Miguel Moncada, representante de la agrupación ciudadana “Cambio Sistémico”, que congrega a vecinos de las zonas de Sopocachi, Zona Sur, San Pedro, Miraflores y las Villas, lamentó el accionar del militante del MAS Jesús Vera, que se auto designó como dirigente de una las Federaciones de Juntas Vecinales de La Paz. Advirtió que esto le traería conflictos posteriores.

“La credibilidad del dirigente que apoya a un grupo político violenta los principios de esta organización y no toma en cuenta las necesidades de los vecinos. Uno de los principios manifiesta que no deben ser partidarios, por lo que traerá consecuencias contra estos dirigentes”, dijo Moncada.

El Diario / La Paz