Colombia llegó hace tres días, pero recién entrenará desde hoy

La selección colombiana de canotaje comenzará hoy su entrenamiento en la represa de La Angostura de cara al inicio de los Juegos Suramericanos. Pese a haber llegado el martes por la mañana, esta delegación no pudo trabajar desde su arribo debido a que la Escuela Naval de Carcaje no prestó las canoas.

“Ya llevamos cinco días sin subir a las canoas y al agua en donde se compite, y esto puede influir en el rendimiento de los atletas. Por ahora, estamos practicando en un gimnasio, otros están trotando, pero lo ideal sería subir a los botes”, declaró Yosdany Barroso, entrenador colombiano.

Según comentó Barroso, existe un acuerdo entre el Comité Olímpico Boliviano (COB) y el Comité Olímpico Colombiano (COC) para que haya apoyo en cuanto al material para los entrenamientos de la delegación colombiana. Sin embargo, por asuntos burocráticos, las canoas no pudieron salir de la Naval.

Por su parte, el capitán de la Naval, Pablo Baldivieso, garantizó el uso de los botes a partir de hoy y explicó que ayer no se pudo hacer el préstamo, debido al paro de transporte realizado en horas de la mañana en la ciudad de Cochabamba, lo que imposibilitó la llegada de los funcionarios de la Naval.

“Lo que pasa es que toda mi gente no pudo llegar por los bloqueos, pero ya solucionamos el tema con Colombia. Ahora no tenemos cómo transportarlo hasta la laguna (por la represa), el préstamo de los botes lo haremos con la garantía que no lo deterioren”, declaró Baldivieso.

COLOMBIA LLEGA CON LOS MEDALLISTAS

La delegación colombiana de canotaje arribó a Cochabamba con deportistas que cosecharon medallas de oro en eventos internacionales, como los Juegos Panamericanos 2017 y en torneos mundiales

“Este deporte evolucionó mucho en Colombia y espero que así sea en otros países porque no se habla mucho de esto. Para los Juegos llegó con nosotros Sergio David, Dixi Molina, Tatiana Muñoz, quienes lograron medallas de oro varias veces”, declaró Yosdany Barroso, uno de los entrenadores de la selección colombiana.

BOLIVIA COMIENZA A PRACTICAR DESDE HOY

La selección boliviana de canotaje, rama femenina, comenzará hoy con los entrenamientos de cara a los Juegos 2018. No pudieron iniciar antes debido a que los botes no fueron asignados previamente, razón por la cual hasta ayer se tenía la duda sobre si esta delegación iba o no a participar en la justa suramericana.

Sin embargo, tras haber llegado a un acuerdo, ayer por la tarde, el presidente de la Federación Boliviana de Canotaje, Pedro Buendía, y el capitán de la Escuela Naval, Pablo Baldivieso, convinieron que desde hoy Bolivia empiece su entrenamiento.

“Después de tantas idas y venidas, por fin comenzaremos desde mañana (por hoy) el entrenamiento. Iniciamos a las 08:30”, indicó Buendía.

Bolivia se unirá al entrenamiento de la selección de Colombia, según informó Buendía, para que los deportistas bolivianos puedan aprender de ellos esta disciplina deportiva que se competirá en la represa de La Angostura.

CUARTO DÍA DE ENTRENAMIENTO DE URUGUAY

La selección charrúa de remo cumplió ayer el cuarto día de entrenamiento en la represa de La Angostura. El equipo uruguayo llegó con tres semanas de anticipación para adaptarse al clima cochabambino.