Comerciantes ambulantes nuevamente tomaron antiguo mercado La Ramada

Afirmaron no tener puestos en los nuevos mercados porque no hubo control municipal.La noche del sábado, nuevamente los comerciantes ambulantestomaron las calles de la avenida Grigotá, antiguo mercado La Ramada y se asentaron en la vía para vender sus productos. Afirmaron no tener puestos en los nuevos mercados porque no hubo control municipal.

Comerciantes comentan que la mayoría de los ambulantes que se asientan en el antiguo mercado La Ramada, son del gremio de Jaime Flores, quienes afirman que volvieron porque no lograron vender sus productos.

Gran parte de los ambulantes que se acomodaron en la avenida Grigotá son los que venden todos los días en horas de la tarde en las jardineras de la avenida Omar Chávez, ellos, justifican que tienen derecho al trabajo y que si la Alcaldía no les da una solución continuarán vendiendo donde ellos puedan.

“Hemos solicitado al municipio que nos atiendan, nosotros también queremos un lugar donde vender, nos han dejado fuera del nuevo mercado y tenemos que buscar la manera de ganar dinero para mantener a nuestras familias“, dijo comerciante ambulante.