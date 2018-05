Cómo ver un asteroide del tamaño de una pirámide pasar por la Tierra

No te preocupes, este asteroide no chocará contra nuestro planeta. Pero puedes verlo pasar a través de una transmisión en vivo.

El 30 de noviembre de 2010, los astrónomos descubrieron un asteroide que puede ser del tamaño de una de las Grandes Pirámides de Egipto. Pasó a 9 millones de millas de distancia de la Tierra y luego los científicos lo perdieron de vista en su camino de salida del Sistema Solar.

El asteroide 2010 WC9, que tiene un diámetro de 130 metros o 426 pies, fue avistado por un instante tan breve que los astrónomos no fueron capaces de predecir cuándo su órbita lo traería de vuelta a nuestro vecindario espacial.

Pero ahora, ese mismo asteroide va a pasar cerca de la Tierra, a una distancia 70 veces más cercana que hace ocho años. Esta distancia equivale a la mitad de la distancia entre la Tierra y la Luna, lo que lo hace una de las visitas de asteroides de este tamaño más cercanas.

We continue tracking 2010 WC9 leading up to it’s close approach tomorrow at a distance of 203,000 km#SpotTheAsteroid@AsteroidDay @NEOShieldTeam @CloseApproaches @AsteroidTracker @AstronomyFM @AstronomyNow @BBCStargazing @exploreplanets @neiltyson @ProfBrianCox @earthskyscience pic.twitter.com/FKhzi25C9e

— Northolt Branch Obs (@NBObservatories) 14 de mayo de 2018