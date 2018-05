Compañeros deportistas

Suman y se multiplican las quejas de los deportistas bolivianos que participarán en los juegos Odesur por la falta de apoyo de las autoridades, que se han concentrado en las obras, en los contratos, en el beneficio a los parientes y el show que se desplegará en el evento, con el único fin de lustrar la imagen del régimen gobernante. No han recibido la indumentaria indispensable, ni siquiera cuentan con alojamiento en Cochabamba y tampoco el tiempo suficiente para entrenar. Son algunas de las observaciones que han hecho los atletas, entre los que hay quienes han preferido competir para otros países donde le dan mayor importancia al deporte. La última petición es la entrega de los nueve millones de dólares que recauda anualmente el Estado por el impuesto a las bebidas alcohólicas y que supuestamente debería ser destinado a las diferentes disciplinas. No hay duda que los deportistas parecen estar aprendiendo que la única manera de hacerse escuchar en este país es con la formación de un movimiento social con capacidad de protestar y demandar, lo que no significará por supuesto una mejora en nuestras marcas en las canchas.

Fuente: eldia.com.bo