Con goleada, el Tigre se inscribe a semifinales

LA PAZ |

Con una contundente goleada el plantel de The Strongest se instaló a semifinales del Campeonato Apertura de la División Profesional. Los atigrados vencieron por 5 a 1 a un deslucido Oriente Petrolero cuya plantilla no pudo encontrar el rumbo y terminó sucumbiendo en el estadio Hernando Siles, de La Paz donde fueron humillados y se quedaron con las manos vacías.

Los atigrados necesitaron un tiempo para liquidar el pleito, varios de los jugadores se reencontraron con su juego, se dieron el gusto de anotar goles de buena factura además de mostrar su buen fútbol que les permitió ingresar al arco refinero como Pedro por su casa hasta lograr su propósito y después concentrarse en la Copa Libertadores de América, en el que enfrentará el siguiente jueves a Peñarol en Uruguay.

Mientras que para Oriente Petrolero la noche se vino en el minuto 6 cuando recibieron el primer gol, los problemas internos les cobraron factura y muy elevada, la relación entre cuerpo técnico, jugadores y dirigentes no es de las mejores y hasta cometieron el error de llegar a La Paz para “aclimatarse” con la idea de jugar como locales, pero las cosas no le salieron como esperaban, al contrario las críticas son mayores y hasta ya se habla de la salida del entrenador Néstor Clausen, aunque no hay nada oficial, además el argentino no habla con la prensa nacional.

Los atigrados comenzaron a ponerse en ventaja en el minuto 6, Luis Fernando Martelli fue quien dio el primer golpe que favoreció a los tigres, para el gol el jugador hasta se da tiempo para bajar la pelota se acomoda y sorprende a la defensa, el futbolista estaba libre de marca e infla las redes, el 1 a 0 ya era presagio de un buen resultado.

Los atigrados ya marcaban diferencia en el campo de juego, en el minuto 20, el jugador Edis Ibargüen anota el segundo tanto, el jugador aprovecha un rebote y de cabeza convierte que prácticamente dejó sin opción a nada al refinero cuyo juego no fue de los mejores, no se vio la ambición de otros cotejos, parecía que los hombres del equipo cruceño ingresaron al campo de juego sólo para cumplir con la programación.

Los refineros no salían del segundo batacazo cuando a los 21 minutos el capitán del plantel paceño, Pablo Escobar se acomoda en el lugar preciso para anotar el tercer tanto, el arquero de Oriente Petrolero pierde el mano a mano y se asegura el 3 a 0, ya era una goleada que dolía más a los hinchas del elenco cruceño que habían llegado a apoyar a su elenco.

Pero los goles no terminaron ahí, en el minuto 41 Jhasmani Campos, convierte la cuarta conquista con un remate cruzado a media altura que permite sumar en el marcador, ante un plantel que se dejó caer y sin poder de reacción, fue un golpe anímico para los refineros, pues recién se cumplía el primer tiempo cuando ya se marcaba 4 a 0.

El segundo tiempo el dominio seguía siendo del elenco local, pero Jorge Paredes, de Oriente Petrolero aprovecha una distracción de la defensa atigrada y de cabeza anota el tanto del honor, el jugador estaba libre de marca en el minuto 64 permite el 4 a 1.

Cuando se jugaba el minuto 73, una rápida jugada de los hombres del Tigre permite que escape Henry Vaca, el hombre atigrado aprovechó la oportunidad que se le presenta y con un remate con la zurda sella el 5 a 1. Con ese resultado el equipo paceño se instala en semifinales a la espera de su rival.