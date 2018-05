Cristiano Ronaldo renunciaría al ‘Pichichi’ pensando en Kiev

El portugués declinaría pelear por el título de goleo de La Liga para llegar a punto a la Final de la UEFA Champions League

Con La Liga perdida, y con una misión imposible para alcanzar a Lionel Messi; Cristiano Ronaldo declinaría seguir en la pelea por el ‘Pichichi’, pero ¿por qué?

El portugués ve complicado recortar las ocho anotaciones de ventaja que le lleva el argentino en la tabla de goleo, por lo que mejor piensa en llegar a punto a Kiev.

VER MÁS: LA POLÉMICA SOSPECHA EN UEFA SOBRE QUIÉN SERÁ EL CAMPEÓN DE LA CHAMPIONS

“Cristiano piensa en Kiev: no peleará el Pichichi”, asegura el diario As de España. Luego agrega: “Cristiano jugará el domingo contra el Barcelona, pero no viajará el miércoles siguiente a Sevilla para continuar así con el plan de rotaciones que ha seguido desde el inicio de temporada”.

Finalmente el medio español explica que: “El portugués, por tanto, renuncia a la lucha por el Pichichi: no peleará por reducir los ocho goles de ventaja que le saca Messi en Liga (24 frente a 32)”.

‘CR7’ prioriza la final de la UEFA Champions League y por ello no quiere correr riesgo de alguna lesión.

Al Real Madrid le quedan cuatro partidos antes de enfrentar al Liverpool en Ucrania el próximo 26 de mayo: Barcelona (06/05), Sevilla (09/05), Celta de Vigo (12/05) y Villarreal (por confirmar).

¡QUIERE HACER HISTORIA! Pese a haber roto su racha de marcar gol en todos los encuentros de la #ChampionsxFOX, Cristiano Ronaldo podría volver a colocar su nombre en los libros de récords cuando Real Madrid y Liverpool se vean las caras en Kievhttps://t.co/cccuRL24rz — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 2 de mayo de 2018

Fuente: foxsports.com.ar