David Santalla suspende presentación en Potosí y protesta por situación del teatro IV Centenario

En las últimas horas el actor y comediante David Santalla difundió por la red social Facebook un video en el que, en medio de críticas, recorre parte del teatro IV Centenario de la ciudad de Potosí. Molesto, muestra el estado de deterioro de algunos de los ambientes y dice que los administradores cobran Bs 4.000 por cada función, lo que en su criterio complicada la labor de los artistas locales.

“¿Qué somos?, ¿mendigos, o somos artistas?”, cuestiona en parte del audiovisual, que pidió hacerlo viral para mostrar, justamente, la situación en la que se encuentran las instalaciones del teatro en el que debía dar funciones, las mismas que fueron suspendidas justamente debido a los problemas presentados.

“Querido público, Bs 4.000 nos cobran por función y por eso me estoy yendo. No es que no quiera pagar sino porque no es justo. Si yo pago, los otros que no pueden, en qué quedan”, sostiene al concluir el recorrido por parte del escenario, donde encuentra una serie de deficiencias para la labor artística.

En el material se pueden observar paredes humedecidas, filtración de agua en los lavamanos, falta de sillas y colgadores en camerinos y parte del piso hundido. En el techo es evidente también el deterioro por la humedad y además observó la falta de iluminación y espejos rotos.

“Estoy molesto, estoy protestando porque se cobra mucho el alquiler, que la garantía, que la limpieza, todo eso a cargo del artista. ¿Entonces cuánto tenemos que cobrar la entrada?”, expresa visiblemente molesto y dice que se prohibió a los artistas hacer funciones gratuitas porque “¿quién hace emergencia cuando los artistas estamos mal?”.

También denunció falta de seguridad. “Me gusta el humor, pero me han puesto de mal humor. Y no es culpa de los potosinos, sino de quienes manejen las cosas de los potosinos”, cueestiona.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz