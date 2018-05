Declaran en cuarentena a Los Pozos y en el nuevo La Ramada demarcan puestos

El Concejo aprobó una ley que endurece las sanciones para los ambulantes que se asienten en la zona de Los Pozos. En el minorista La Ramada piden más espacio

Deisy Ortiz D.

Ante los nuevos asentamientos de ambulantes en la despejada zona de Los Pozos, el Concejo Municipal aprobó ayer una ley que declara en cuarentena dicho sector, a fin de consolidar la recuperación de los espacios públicos. Entre tanto, en el minorista La Ramada, los últimos comerciantes en trasladarse comenzaron a demarcar el terreno, de 10.000 m², que les cedió la Alcaldía para armar sus puestos y no descartan ocupar áreas aledañas.

La norma aprobada ayer por los concejales, bajo el nombre de Ley autonómica municipal de recuperación ambiental de la zona del mercado Los Pozos para consolidar y fortalecer el plan de ordenamiento en el centro de abastecimiento, busca poner freno a los ambulantes, que aprovechando que las calles están despejadas y que se aflojó el control en la zona, comenzaron a asentarse para vender sus productos. El fin de semana los informales tomaron las calles que rodean el comercial Los Pozos, provocando la molestia de los vendedores legales.

La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, informó de que la norma autoriza que el comerciante que sea encontrado ocupando el espacio público será pasible al decomiso de su mercadería y que se proceda a la inmediata donación de los productos a los albergues, lo que endurece el procedimiento que regía hasta ahora, el cual daba hasta 48 horas para que los vendedores puedan recuperar su mercadería.

Sosa remarcó que el objetivo de la ley es recuperar el área aledaña al Parque El Arenal, un patrimonio de la ciudad.

La norma entrará en vigencia una vez que sea promulgada por el alcalde Percy Fernández y permitirá realizar trabajos de arborización, mejoramiento del cableado y del sistema de drenaje, el retiro de letreros, entre otras intervenciones.

Traslado de La Ramada

Por otro lado, en el mercado minorista La Ramada, ubicado en la avenida Moscú, los mercaderes de la Federación de Gremiales Unidos, que lidera Jaime Flores, delimitan los puestos en el área de 10.000 m², cedida por la Alcaldía, a fin de armar sus puestos. Según Flores, en dicho espacio solo caben 1.800 comerciantes, de los 2.800 que tiene su federación, sin contar los 700 ambulantes, por lo que no descartan ocupar sectores aledaños hasta que todos tengan un puesto. De acuerdo con Flores, la Alcaldía ya les dio luz verde para ocupar más del espacio otorgado inicialmente, lo que fue descartado por el secretario de Infraestructura y Equipamiento de la Alcaldía, Roberto Áñez, quien recalcó que “por el momento la comuna no ha autorizado ni un metro más de los 10.000 m² cedidos, hasta que los comerciantes se acomoden en dicha área”.Flores también pidió a la comuna que habilite baños y les dote de los servicios de energía eléctrica y agua. Al respecto, Áñez dijo que ya se habilitaron los baños y que el lugar cuenta con agua y luz.

Vías despejadas

Entre tanto, en el mercado La Ramada, de la zona central, ayer continuaron los trabajos de mejoramiento del cableado y del sistema de drenaje, en medio de uno que otro ambulante que estaba asentado en las calles despejadas. Allí, el traslado de los vendedores, que por 40 años ocuparon la zona, permite apreciar las amplias calles, así como las fachadas de los comerciales, alojamientos y otros edificios que hay en la zona. Como nunca antes, la gente puede desplazarse tranquilamente por las aceras y también por calles, por donde aún no transitan los vehículos. Asimismo, personal de la Secretaría de Recaudaciones (SER) recorría la zona para realizar un relevamiento de datos de los locales de venta que hay en el lugar, a fin de verificar si cuentan o no con licencia de funcionamiento. Los propietarios de negocios que no tenían licencia o estaban vencidas fueron conminados a presentarse en las oficinas de SER para regularizar su situación. Por la tarde, personal de la comuna procedió al retiro de los toldos que invadían la acera.

Para saber

Limpieza

Al menos 80 trabajadores de la Empresa Municipal de Aseo Urbano (Emacruz) aprovecharon el fin de semana para sacar la mugre, lavando el piso, para ello usan dos camiones cisterna de 10.000 litros cada uno, así como 15 volquetas, cuatro compactadores y cuatro minipalas cargadoras. Asimismo, el tráfico sigue siendo desviado.

En el minorista La Ramada promueven ventas con rifas y ferias

El fin de semana aumentó la afluencia de compradores al recién inaugurado mercado minorista La Ramada, pero los vendedores creen que no es suficiente, por lo que buscan promover ventas con precios bajos y ofertas.Comerciantes de la Asociación 15 de Febrero, por ejemplo, han colocado llamativos letreros dando a conocer su promoción por el Día de la Madre. “Por la compra mayor a Bs 20 exija su ticket”, se podía leer en uno de los avisos, que anunciaba la rifa de un canastón con motivo de la fecha dedicada a las progenitoras.“Es una forma de atraer más clientes para aumentar las ventas”, dijo Brenda Bautier, una vendedora.

La directora de dicho mercado, Sonia Rueda, informó de que la administración promueve la Gran feria regalona de todo y barato, que se inicia el próximo viernes y se extenderá durante todo el mes, con descuentos del 20 al 50 por ciento en todos los productos. “Aquí encuentra de todo. Invitamos a las amas de casa a que nos visiten. Hay muchas promociones por el Día de la Madre”, dijo Rueda.

Fuente: eldeber.com.bo