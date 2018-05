Demócratas cuestiona voto electrónico en el exterior y presume que el MAS prepara fraude

El Movimiento Demócrata Social denunció que con la aprobación del voto electrónico para los bolivianos que viven en el exterior del país, todo hace suponer que el Gobierno del MAS está preparando un fraude electoral para las elecciones de 2019.

La diputada Eliane Capobianco informó que la myoría oficialista en Diputados aprobó este jueves la Ley de Empadronamiento Permanente en el Exterior, la que modifica la Ley Electoral e incorpora el voto electrónico para los ciudadanos que viven fuera del país.

“Están incorporando un sistema que no está legislado en Bolivia. Está claro que el Gobierno de Evo Morales está siguiendo la receta de Venezuela, donde se hizo fraude con más de un millón de estos votos”, señaló la legisladora Demócrata, para luego aclarar que su organización política no está en contra del voto en el extranjero, pero sí contra una ley que busca modificar los resultados electorales para beneficiar al MAS.

Además, Capobianco cuestionó que con la norma se pretenda anular la participación de notarios electorales en consulados y embajadas extranjeras, quienes ya no fiscalizarán el voto del exterior, sino que dejarán su lugar a los funcionarios masistas de estas entidades.

“Vamos a presentar una acción contra la norma, y le dijimos a (la presidenta de Diputados) Gabriela Montaño que este tipo de voto debe ser validado por la Organización de Estados Americanos (OEA), ya que de no hacerlo no cumpliría los requisitos esenciales para evitar fraude. Por eso haremos también una denuncia ante la OEA”, expresó la parlamentaria opositora.

Finalmente, Capobianco recordó que ya en la votación del referéndum de reforma constitucional (21 de febrero de 2016), el vicepresidente Álvaro García Linera habló de un empate técnico y anunció que los resultados iban a ser modificados ‘de manera drástica’ con el voto en el extranjero, por lo que no queda duda de que el MAS recurrirá a este tipo de artimañas para evitar dejar el poder.

Fuente: (Prensa Demócrata).