Denuncian discriminación en campeonato infantil

Cinco equipos de chicos menores, de 11 años, fueron borrados de un campeonato de fútbol que ya estaba en curso. Acusan a la Asociación de escuelas como responsables de la situación.

Padres de familia de la escuela de fútbol Zabaleta y otro grupo de progenitores cuyos hijos juegan en Bolivia 2022, acusaron de discriminación a la directiva de la Asociación Cruceña de Escuelas de Fútbol Infantiles (ACEFI) por impedirles participar de un campeonato de fútbol base. Los dardos apuntaron a la directiva que comandan Eduardo James y Milton Melgar.

La denuncia indica que desde esa institución, se habría pedido a sus afiliados para que se retirasen de la Copa Kendall, que es organizada por la escuela de fútbol Planeta FC, si es que se seguía permitiendo la participación de los equipos mencionados. Esta acusación fue desmerecida por la institución.

El argumento que se utilizó es que los chicos señalados pertenecen a los registros del proyecto Bolivia 2022, entidad que ACEFI cuestiona por supuestas malas prácticas al momento de reclutar a jugadores que antes figuraban en escuelas tradicionales pero que ahora forman parte del emprendimiento privado que lidera Jordi Chaparro pero que, en este caso en particular, no tiene nada que ver, ya que la iniciativa de inscribir equipos a la Copa Kendall es netamente de los padres de familia, aseguran ellos.

“No estamos participando como Bolivia 2022, somos equipos independientes que nos hemos organizado. El proyecto no tiene nada que ver, no entendemos porque se está actuando así con nuestros chicos. Se los discrimina y se los castiga por pertenecer a una institución que no tiene nada que ver. Nosotros, como papás, nos hemos ‘acuotado’ para los uniformes y la inscripción. Es más, ya jugamos un partido y ahora nos salen con esto”, dijo uno de los padres.

En respuesta, Milton melgar, negó que se haya actuado de manera personal y de que hubiera discriminación en este caso y que la decisión de no permitir que los chicos participen fue hecha institucionalmente, a través de un directorio. “2022 actuó bastante mal con todas las escuelas y se determinó no aceptar a equipos de este proyecto. Buscan la forma de jugar disfrazados y les hemos dicho que se afilien, que lo hagan bien, que cumplan los requisitos”, apuntó Melgar. La respuesta de ‘Maravilla’, que también se dedica a la formación de talentos, no colmó las expectativas de los padres porque se está privando de un derecho universal, que es la práctica deportiva a menores de edad.

Sobre el torneo en cuestión, este sábado se tiene programado jugar la segunda fecha y de acuerdo al cronograma, los equipos de 2022 ya han sido borrados aunque inicialmente, sí fueron aceptados, registrados e incluso jugaron el primer partido. En el caso de la sub 11, derrotaron 7-0 a Oriente Petrolero.

