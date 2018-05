Descuentos del 10 al 50% para comprar el regalo para mamá

Existe una variedad de ofertas en algunos de los productos de Textilón, Bata, Joyería Carrasco, Tienda Amiga, Multicenter, Dismac y Ciudad Indana

Mauricio Vasquez /Alicia Bress

El mes de mayo es especial porque el 27 se festeja el Día de la Madre. Conscientes de que todos los integrantes de la familia quieren mimar a la reina del hogar, muchos comercios ofertan sus productos con descuentos. Para aprovechar los descuentos y elegir entre la variedad de productos disponibles, los responsables de algunos negocios sugieren adquirir el obsequio para mamá con anticipación.

Textilón, que cuenta con tiendas en Ventura Mall, Las Brisas, IC norte y en el Hipermaxi de la avenida Cristo Redentor (tercer anillo), está ofreciendo ropa interior con un 20% de descuento en el mes de mayo. “Tenemos prendas para todas las mamás”, señaló Johana Rojas, encargada de la tienda en Ventura Mall.

Bata oferta accesorios para damas, como carteras, con un 15% de descuento. En todos sus locales se pueden adquirir dos pares de botas por Bs 300 o dos pares de sandalias por Bs 250. El negocio tiene cuatro tiendas en el centro de Santa Cruz, una en Ventura Mall y otra en Montero. Las ofertas se mantendrán hasta el 25 de mayo, dijo Silvia Beza, encargada del local en Ventura Mall.

En Tienda Amiga y Dismac también hay promociones especiales para regalar a mamá. Los regalos son para todo bolsillo.

En Tienda Amiga hay combos de cocina, microondas a Bs 2.150, heladeras y lavadoras a Bs 3.062, además de otras ofertas con el 20% de descuento. Mientras que en Dismac los combos de heladeras, cocinas y lavadoras están a Bs 6.369.

Para toda la vida

Si quiere regalarle a mamá algo que dure toda la vida, Joyería Carrasco cuenta con cadenas con pendientes de niños (para féminas más jóvenes) y joyas como rubí o zafiro (para damas más sofisticadas). Las alhajas están disponibles en oro blanco, amarillo y rosa. El negocio además oferta una serie de joyas con esmeralda, ya que en el calendario de piedras preciosas, mayo es el mes de la piedra verde.

Para las personas que quieran obsequiar a la reina del hogar un smart de última generación, los diferentes negocios en el Shopping Bolívar disponen del iPhone X desde $us 1.150, el Samsung Galaxy S9 Plus desde $us 850 y el Huawei P20 Pro desde $us 720.

En Ciudad Indana todo lo que es telefonía, electrodomésticos y electrónica estará durante este mes con precios y combos especiales. En el patio de comidas y el sector de moda, del 25 al 27, pagando dos productos se llevan tres. En Multicenter hay descuentos para la madre desde el 10 hasta el 30%.

Fuente: eldeber.com.bo