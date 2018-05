Diálogo en Nicaragua. Estudiante confronta a Ortega: “Ríndase ante el pueblo”  

Con una camisa negra, una bandera de Nicaragua enrollada al cuello y una voz inquebrantable, el estudiante Lesther Alemán le plantó cara a Daniel Ortega. Alemán, uno de los universitarios que ha liderado la lucha contra el Gobierno, asaltó la palabra durante el inicio del diálogo nacional convocado para solucionar la crisis del país centroamericano. “Ríndase, ante todo este pueblo”, le dijo y continuó: “Esta no es una mesa de diálogo, esta es una mesa para negociar su salida”.

“Pueden reírse, pueden hacer las caras que quieran, pero le pedimos que ordene el cese al fuego, ahorita mismo. Liberación de nuestros presos políticos. No podemos dialogar con un asesino, porque lo que ha sucedido aquí es un genocidio”, le dijo Alemán a Ortega.

Ortega, quien estaba acuerpado por sus aliados sandinistas, no cedió y más bien dijo que la Policía Nacional ha sido la víctima de estas manifestaciones. En Nicaragua desde hace cinco semanas se contabilizan 55 muertos, confirmados por LA PRENSA, en su mayoría eran estudiantes.

“La Juventud Sandinista tiene armas, nosotros no estamos inventando muertos. Usted no sale de aquí mientras no haga eso (pedir el cese al fuego), por que esta mesa para eso era”, le exigió Alemán a Ortega. Los aplausos acompañaron la petición del joven, quien es excelencia académica de la Universidad Centroamericana (UCA).

Al terminar la sesión de este miércoles en el diálogo nacional, Alemán se soltó en llanto ante la negativa del Gobierno, mientras sus compañeros universitarios, vestidos de color negro, lo abrazaron en solidaridad. “Solo iba decir cese, solo iba decir cese”, repetía el joven mientras las lágrimas corrían por sus mejillas.

En las redes sociales, Alemán ha recibido un sinnúmero de halagos por la posición con que se plantó frente a Ortega y su esposa la vicepresidenta designada por el poder electoral, Rosario Murillo, quienes al terminar la mesa de diálogo, realizada en el Seminario Nuestra Señora de Fátima, se retiraron sin decir una sola palabra.

Fuente: La Prensa de Nicaragua / Erbol