Diego Gándara: “La relación que tuve con Roberto Bolaño fue decisiva para mí”

– Roberto se preocupaba mucho por las personas que quería. Me preguntaba si comía, si tenía trabajo… Hablábamos un poco de literatura pero después el temario se abría: el programa “Gran hermano”, el fútbol, las mujeres… Muchos ven en él al Bolaño mítico: yo por el contrario lo veo como el que me cuidaba, el que me pasaba el teléfono del dentista si se me rompía una muela. No conocí jamás ese costado mítico del que otros hablan. ¿Por qué tanto interés de él hacia mí, que era un desconocido? Creo que cuando alguien ha sido inmigrante y ve a otro en la misma situación enseguida hay una empatía, él estaba muy preocupado por saber cómo afrontaba yo ese proceso.