Diputado Callejas es blanco de críticas por minimizar impacto de estudio de Incahuasi

El diputado y presidente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca aseguró que ” yo no creo sinceramente que alguien nos esté quitando algo” en su cuenta de Twitter.

El diputado Elmar Callejas manifestó su perspectiva a través del Twitter.

Sucre, 12 de mayo (ANF).- El diputado y presidente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca fue blanco de críticas luego de afirmar que “no creo sinceramente que alguien nos esté quitando algo” en su cuenta de Twitter en alusión al segundo estudio técnico de Incahuasi.

Según Callejas el resultado del estudio era previsible y puntualizó que “No se trata de que nos regalen algo, tampoco de quitarle algo a Santa Cruz, los resultados de YPFB sobre Incahuasi no deberían ser una sorpresa para nadie, los datos científicos no varían y más aún si se realizaron con los mismos datos que en el anterior estudio; entonces ahora no nos queda más que presentar las observaciones y dejar en manos de la justicia este tema”.

Dirigentes cívicos y autoridades de oficialismo y oposición criticaron las opiniones de la máxima autoridad de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca.

German Gutiérrez de la Comisión de Defensa de Incahuasi calificó esas declaraciones como un acto de traición a los intereses del departamento Chuquisaca y aseguró que “no pierde solo recursos sino se nos está cercenando territorio”.

El presidente del Comité Cívico de interés de Chuquisaca Codeinca, Rodrigo Echalar, calificó a Callejas de impostor y aseguró que “él y otras autoridades oficialistas siempre tuvieron una posición a favor del gobierno y no en favor del departamento”.

El concejal Santiago Ticona del Frente Revolucionario de Izquierda FRI reprochó la posición de Callejas “cómo es posible que siendo representante de Chuquisaca en la Cámara de Diputados, decida tomar una posición tan sumisa con el gobierno central, este conflicto nos muestra quienes están con Chuquisaca y quienes no”.

En la misma linea el concejal por el municipio de Sucre Pablo Arizaga, rechazó las declaraciones de Callejas y aseguró que “este señor no debe ser de Chuquisaca, no debe ser de Sucre, nosotros no somos los entenados del gobierno para recibir las migajas”. Responsabilizó a autoridades oficialistas del retraso del departamento, para quienes “pesa más su subordinación política que su subordinación al mandato de su pueblo”..

Por su parte, el concejal Santiago Vargas del Movimiento al Socialismo MAS, quien integra el movimiento cívico en defensa del campo Incahuasi al igual que todos los concejales del municipio de Sucre, negó que exista alguna instrucción orgánica del partido oficialista, dijo “primero está mi pueblo, siendo autoridad electa nadie puede darme ordenes más que mi pueblo” señalo.

El departamento de Chuquisaca cumplió un paro cívico, con bloqueos en la ciudad y las provincias durante los últimos trece días en defensa del campo gasifico Incahuasi.

Mi humilde y sincera opinión sobre Incahuasi, discúlpeme si estoy equivocado pero es mi forma de pensar. Pueblo querído de Chuquisaca. pic.twitter.com/LCNMvy5OeT — Elmar Callejas Ruiz (@CallejasElmar) 12 de mayo de 2018



CTD/ZAB/

Fuente: ANF