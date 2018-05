Diputado Santamaría toma distancia de Unidad Nacional

El diputado Santamaría fue jefe de bancada de UN en diputados en la gestión 2017. Foto: ANF

El legislador manifestó que su relación es directamente con Samuel Doria Medina.

El diputado Wilson Santamaría mostró distancia con su partido Unidad Nacional y aseguró que su relación es directa con Samuel Doria Medina.

Hace un par de semanas el legislador renunció a la jefatura en La Paz y la representación ante el Tribunal Supremo Electoral por Unidad Nacional, alegando razones personales.

Santamaría dijo que no ha asistido a las reuniones de UN, pero que tampoco ha sido convocado. “No he asistido ni me han convocado a ninguna reunión más. He estado dedicado a temas personalísimos”, declaró a ANF.

Fuente: noticiasfides.com