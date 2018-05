Disney da luz verde a una nueva serie que contará la vida y milagros de Julio Iglesias

Estará basada en ‘Secretos confesables’, la polémica biografía escrita hace unos años por su antiguo mánager Alfredo Fraile.

Puede que Julio Iglesias lo haya conquistado todo y a todos, pero a sus casi 75 años todavía faltaba algo para que las nuevas generaciones, aquellas que solo conocen su etapa más rosa, comprendan que el nombre de este artista es algo que no debe pronunciarse en vano: su propio biopic.

Pues bien, esa injusticia se ha acabado. Según acaba de desvelar Variety en exclusiva, Disney está trabajando ya en el desarrollo de Secretos confesables, una serie de 13 episodios que narrará la vida y milagros de Julio Iglesias y que algo nos dice que no va a hacer mucha gracia al cantante.

¿El motivo? Que los guiones estarán basados en el libro del mismo título que escribió Alfredo Fraile, su antiguo mánager. Un hombre que estuvo al lado de Julio durante los 15 años más importantes de su carrera musical: desde sus inicios cuando nadie confiaba en ese futbolista reconvertido en cantante, hasta que se convirtió en una estrella mundial capaz de colocar millones de discos en el mercado.

“Si Julio leyera este libro en profundidad supongo que no se enfadará conmigo”, nos contaba el propio Fraile en 2014 durante una entrevista con motivo de la publicación de estas memorias. “Pero no lo hará. No le gusta profundizar en los temas, ni leer… Pero si lo hace dirá: ‘Hombre, el cabrón de Alfredo no se ha portado mal conmigo’. No es un libro negativo; es humano. Cuento cosas que todo el mundo se podía imaginar de la vida de un cantante de éxito como él”.

Por supuesto, además de Julio o el propio Fraile, en esta serie tendrán un papel importante personas que marcaron la biografía del cantante durante esos primeros años de éxito como su padre, el doctor Iglesias Puga aka ‘Papuchi’, o Isabel Preysler, que por aquel entonces era su mujer.

También aparecerán siendo niños Chabeli, Julio José y Chabeli, que según se contaba Fraile en esta biografía, no deben de guardar muy buen recuerdo de aquellos años en los que su padre se pasaba la vida viajando y presumiendo delante de quien quisiera escucharle de haberse acostado con más de 3.000 mujeres.

“Prefería dirigir su paternidad por control remoto. Chábeli, Julio José y Enrique crecieron con ese estigma”, reza uno de los capítulos del libro. “ Los hijos se sentían utilizados. A menudo avisaban a los niños de que su padre los requería a su lado, y Chábeli daba un respingo diciendo: ‘Será que ha llegado el fotógrafo del ¡Hola! y quiere que vayamos a posar”. Vamos, que ya podemos dar por sentado que esta será una biografía de todo menos amable y condescendiente con el artista. Y precisamente por eso tenemos la sensación de que no nos defraudará.

¿Aunque sabes qué sería lo perfecto? Que le ofrecieran a Enrique Iglesias interpretar el papel protagonista y él aceptara. Todos salimos ganando: la cadena se ahorra hacer casting, Enrique se ahorra pagar terapia y nosotros nos ahorramos tener que criticar nada.

