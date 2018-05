Doria Medina insiste en debatir con Evo y no con voceros del presidente

Foto composición de Archivo: ANF

Doria Medina insiste en debatir con Evo; López dice que la oposición es la que se corre

La ministra de Comunicación, Gisela López, aseguró que es vocera del presidente Evo Morales y que está dispuesta a debatir sobre cualquier tema con Samuel Doria Medina y Óscar Ortiz.

La ministra de Comunicación, Gisela López.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz

Los desafíos a debate desde el oficialismo y la oposición no cesan. Este viernes, desde su cuenta en Twitter, el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, insistió en su desafío para un debate con el presidente Evo Morales, a lo que la ministra de Comunicación, Gisela López, respondió con otra reiterada invitación para un debate, pero con ella. Dijo que los opositores “se corren” de ello.

“Evo se mandó hacer un nuevo Palacio. Un despilfarro. Lo invité a debatir sobre eso. Sus colaboradores responden intentando debatir a nombre de Evo. Ratifico el reto: DESAFIO A EVO a debatir sobre despilfarro. Él ordenó hacer ese palacio, que él lo defienda. Evo, de la cara” (Sic), escribió el jefe del frente opositor.

Más tarde, y en una conferencia de prensa, López respondió que hizo ya un desafío a un debate sobre la diversidad de temas que vayan a plantear Doria Medina y el senador Óscar Ortiz, pero que hasta el momento no encontró una respuesta. Se preguntó si eso obedecería a que ella es mujer o a que los opositores estaban conscientes de sus mentiras.

“Don Samuel Doria Medina se corre del debate, don Óscar Ortiz se corre del debate. ¿Será porque soy mujer? Me pregunto. No se olviden que soy la Ministra de Comunicación y la vocera del Presidente ¿por qué no quieren debatir con la Ministración de Comunicación?”, inquirió.

Desde la oposición se cuestionó la construcción del moderno edificio denominado la Casa del Pueblo y que reemplazará al actual Palacio de Gobierno en momentos en que hay problemas en el sector de la salud. López aseguró que el Ejecutivo tiene en planes la construcción de 49 hospitales con recursos asegurados que ascienden a $us 1.700 millones.

El vicepresidente Álvaro García también desafió a los líderes de la oposición y a expresidentes a debatir. “Cara a cara, debatamos de economía, debatamos de socióloga, de filosofía, de crecimiento, de deuda, se salen corriendo. Que me vengan los cinco expresidentes, para no abusar a cada uno de ellos por separado (…). Que vengan los cinco del tema que quieran”, afirmó en una entrevista en el programa No Mentiras.

Como lo había dicho García, López explicó este viernes que Morales hace gestión y que para los debates están sus ministros. (18/05/2018)