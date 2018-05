Dueños de tiendas protestan contra la cuarentena y la Alcaldía justifica cierre de vías

La Alcaldía prometió acelerar las obras de reparación de las calles que son el corazón económico de la zona, para que sean abiertas desde el 25 de mayo. La vigilancia no afloja para no permitir nuevos asentamientos en las aceras vacías

Los propietarios de tiendas, de locales comerciales en galerías y de almacenes asentados en las calles del mercado Los Pozos salieron a protestar ayer contra el Concejo, porque el lunes aprobó la Ley 852, que instruye el cierre de vías, situación que no permite el ingreso de clientes, lo cual está dañando su economía, pues llevan 60 días con ventas escasas por el acceso restringido.

La presión de los comerciantes dio frutos, pues lograron ser atendidos por los concejales en sesión ordinaria que se llevó a cabo en las instalaciones de Parques y Jardines. Por la protesta los ediles no lograron entrar a su edificio de la calle Sucre esquina Chuquisaca.

Al final los comerciantes lograron el compromiso provisional de que desde la siguiente semana las calles serán abiertas; aunque la emergencia continúa porque no hay un documento firmado.

Reclamos

Las presiones dieron resultado, esta vez le tocó el turno a los vendedores que tienen negocios fuera del mercado Los Pozos, los que aducen que la Alcaldía no les permite sacar mercadería para ser expuesta en las aceras que quedaron vacías, ya que los gremiales ambulantes fueron reubicados en el nuevo mercado Los Pozos de la avenida Alemania, casi octavo anillo.

“No puede ser que en La Ramada los vendedores de electrodomésticos saquen neveras, cocinas y demás artefactos para exponerlos en las aceras, y a nosotros no nos permiten ni usar medio metro de lo que nos corresponde, veo discriminación”, indicó Yovana Gonzales, que tiene una ferretería en la esquina de las calles Aroma y Caballero.“La Alcaldía pretende asfixiarnos económicamente, no puede ser que luego de estar 60 días trancados, sin que hagan una obra, ahora nos agreguen otros 40 días, con eso nos matan. Nosotros pagamos alquileres, impuestos y generamos empleos; ahora todo se irá al tacho”, reclamó Karina Mole, que vende calzados en la calle 6 de Agosto.

“Por qué la Alcaldía construye mercados para gente que durante muchos años nos hizo la competencia desleal. Ahora pretende hacernos entrar en quiebra, exigimos que sea anulada esa ley que nos perjudica”, expresó Sandra Nogales, que tiene su negocio en la calle Caballero.“Si la comuna no termina de arreglar las calles haremos lo mismo que La Ramada, pondremos las losetas para que pasen los vehículos, agregó María Torres.

Compromiso

La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, aclaró que no se trata de una cuarentena, solo es una ley que permitirá la recuperación ambiental de las calles que fueron desocupadas el 28 de marzo. “No intentamos dejar en quiebra a nadie, solo pedimos paciencia a los comerciantes, pues en la zona había colapsado los servicios de alcantarillado, las calles enlosetadas y los cables de energía eléctrica y de teléfonos; todo será cambiado lo más pronto posible”, prometió Sosa.Para garantizar que los negocios resurjan, Sosa pidió a las secretarías que realizan los trabajos a que se apresuren para que las calles sean abiertas paulatinamente. “Siempre apostamos al diálogo, por ello los hemos recibido pese a las agresiones verbales que sufrimos los concejales al tratar de ingresar a nuestra sede en el centro”, reclamó Sosa.Por su parte, Jorge Landívar, secretario de Comunicación, aclaró que el cierre que se hizo fue para permitir los trabajos sin poner en riesgo la seguridad de los peatones y de los conductores.“Hemos dialogado con varios sectores, pero como son muchos y cada uno tiene su dirigencia, es por eso que estos que ahora están protestando serán llamados a conversar para concertar”, manifestó Landívar.Al final, la comuna se comprometió terminar las obras en las calles que son el eje del comercio en Los Pozos, es decir, 6 de Agosto, Abaroa, Campero y Suárez Arana, las que podrán ser abiertas a partir del próximo viernes. La excepción será el sector de los cachivacheros de la Campero, donde aún no comenzaron los trabajos de recuperación.“La presidenta del Concejo nos ha prometido que el lunes nos mostrará el modelo y el color de toldos que nuestros negocios deben llevar. Los esperaremos, mientras tanto seguiremos en emergencia porque no tenemos un documento firmado que nos garantice estas promesas”, anotó el dirigente Roberto Catorceno.

Controles

Para evitar que los ambulantes retornen a las aceras de Los Pozos, funcionarios de Espacio Público y de Mercados, así como los gendarmes, realizan recorridos por las calles desocupadas. “Ahora tenemos de respaldo la ley de decomiso de productos sin devolución”, acotó Gualberto Condori, jefe de Mercados.

Las normas

Ley 852

Es para la recuperación ambiental de Los Pozos. Se debe reducir la generación de basura y arborizar las aceras, entre otras medidas.

Controles

A las personas que les confisquen sus productos no se los devolverán, irán a los hogares de beneficencia.

Veto

No se permite el parqueo de vehículos de transporte público en zonas no habilitadas. Tampoco se puede verter aguas residuales en las calles.

Promesa

A partir del próximo viernes serán abiertas las calles 6 de Agosto, Abaroa, Campero y Suárez Arana.

Fuente: eldeber.com.bo