Economista Chávez al Gobierno: entregar empresas quebradas a los trabajadores es “repartir cadáveres”

La Paz, 2 de abril (ANF).- El analista económico Gonzalo Chávez cuestionó este miércoles la decisión del Gobierno de entregar empresas quebradas a los trabajadores, y sin ningún tipo de ayuda, para que se hagan cargo de su administración y reflotamiento. Dijo que un emprendimiento quebrado es muy difícil de resolver.

“Sorprende que se quiera dar a los trabajadores cadáveres, sin ningún tipo de apoyo posterior, porque si no pudieron los empresarios, sino pudieron los ejecutivos por qué los trabajadores podrían ¿simplemente por puro entusiasmo?”, cuestionó el analista.

Enfatizó que cuando quiebra una empresa es muy dificultoso de resolver porque existen muchos factores. “Hay que entender que los empresarios o emprendedores no hacen empresas para que quiebren, quieren ganar, entonces es una situación extrema”, remarcó.

La víspera, en 1 de mayo, el presidente Evo Morales informó que fue promulgada la Ley de Empresas Sociales. Dijo que no se trata de una medida contra los empresarios, sino “un mecanismo para garantizar la continuidad de los empleos”.

“La creación de empresas sociales no es para quitar sus empresas o industrias a los privados (…), si ese privado no puede o abandona o está en déficit, ahí los trabajadores se organizan para tener una empresa social”, señaló.

Chávez dijo que en primer lugar hay que entender por qué quiebran las empresas y citó diversos motivos que incluso tienen que ver con las policías que implementan los gobiernos.

“Es decir no es simplemente por una mala gestión, puede ser un problema de mercado porque no tiene ya donde vender, puede ser el caso de que no tiene un plan estratégico, que maneja mal su modelo de negocio, que la política pública los está extorsionando con impuestos muy levados o un tipo de cambio apreciado, puede ser porque hay un problema de gobierno corporativo, en fin, las empresas quiebran por diferentes razones”, explicó.

El analista remarcó que el proceso para reactivar una empresa quebrada es complejo, por lo que en realidad se trata de entregar “un regalo envenenado a los trabajadores”.

“Se les está entregando activos o pasivos de enorme dificultad y, muchas veces no se están cambiando las condiciones externas que son las que afectan el fracaso de una empresa”, apuntó.

Dijo que en el caso de empresas de manufacturas, éstas están sufriendo enormes dificultades y pueden estar con problemas porque el comercio y el contrabando las están matando, y “eso esta así porque el tipo de cambio en Bolivia está apreciado, el Gobierno genera una renta comercial apreciando el tipo de cambio y haciendo que aquí entren cosas peruanas, chinas, brasileñas”.

Indicó que en otros países cuando una empresa quiebra hay un procedimiento de reestructuración; si la empresa tiene todavía vida hay políticas empresariales donde inclusive pueden intervenir los trabajadores.

Pero agregó que también hay que entender que “en el sistema capitalista que estamos viviendo en Bolivia la vida y la muerte hacen parte de este proceso, o sea hay ideas que son malas, hay empresas que no han tenido sostenibilidad porque son ideas que no han funcionado, para ellas cristiana sepultura, y lo que no puede ocurrir es que se regale a los trabajadores estas empresas para que las salven, eso es repartir cadáveres”.