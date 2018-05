Estaba cantado. Si el célebre Donald Trump lleva en boca de todo el mundo desde que se postuló como candidato a la Presidencia de Estados Unidos, ahora es inquilino de la Casa Blanca contra todo pronóstico y, de vez en cuando, nos regala no pocos titulares para las noticias con sus comentarios inoportunos y sus salidas de tono, últimamente bajo mayor control, era esperable que a algún estudio de cine se le ocurriese contar todo esto en una película, y si el susodicho ya había realizado un buen número de cameos en la pantalla grande y en la pequeña, ahora será él quien protagonice una obra cinematográfica, The Apprentice, pero con el rostro de un actor que todavía no ha sido elegido.

Gabriel Sherman, guionista de The Apprentice, ha informado sobre Donald Trump durante más de quince años

El filme cuenta con la producción de Amy Baer a través de Gidden Media, que ha financiado Mary Shelley (Haifaa Al-Mansour, 2017), y el que sí sabemos que está trabajando en el asunto es Gabriel Sherman, corresponsal especial de la revista Vanity Fair, cuya biografía de Roger Ailes, difunto fundador de Fox News, está siendo adaptada como película televisiva por Showtime. Este reportero “ha informado sobre Donald Trump durante más de quince años” según sus propias palabras; para Baer, “es un narrador extraordinario y un periodista impecable” y considera su implicación en el proyecto “una rara alineación de talento y tema”. No en vano, él asegura que siempre ha sentido cierta fascinación por la historia de los orígenes de Trump, y es de suponer que eso le ayude a escribir un buen guion. En un tiempo podremos comprobarlo.

