El hermano de Meghan Markle al príncipe: “Todavía está a tiempo de cancelar la boda”

Excluido de la boda real, Thomas Markle asegura que a su medio hermana es una vanidosa que está “haciendo el papel de su vida”

Thomas Markle, medio hermano de Meghan, la prometida de Enrique de Inglaterra, ha lanzado duras críticas contra ella en vísperas de la próxima boda real, fijada para el 19 de mayo. En una carta escrita a mano y dirigida al príncipe, Thomas Markle Jr, critica a su hermana y advirte a Enrique de Inglaterra de que no es “demasiado tarde” para cancelar el enlace.

En la misiva que compartió con la revista In Touch, el hombre de 51 años escribe: “A medida que pasa el tiempo para su boda, queda muy claro que este es un gran error”

El hermano mayor de Markle critica la relación de Markle con su padre, quien, según Thomas, ayudó a la exactriz con dinero. Según Thomas, quien no ha visto a su media hermana desde 2011, su malestar no es solo por el hecho de que no haya invitada a su familia a su próxima boda real, sino que convidó a “completos extraños”, “¿Quién hace eso?”, se pregunta.

En la carta, Thomas culpa a la fama de Hollywood de cambiar a Markle. “Es muy evidente que su pequeña fama de Hollywood se le ha subido a la cabeza, convirtiéndola en una mujer hastiada, superficial y vanidosa que hará una broma de usted y de la herencia de la familia real”, escribió.

Al concluir su carta, Thomas acusa a Markle de mantener separada a su “familia desgarrada” al no invitarlos a la boda real, pero admite que Markle es “todavía mi hermana”.

Esta no es la primera vez que el medio hermano de Markle se ha pronunciado en contra de ella. El mes pasado, Thomas le dijo al Daily Mirror que Markle “olvidó sus raíces” y le gusta retratarse a sí misma como una “persona del pueblo”. “Ella está realizando la mejor actuación de su vida. Es una falsa. Una vez que llegó a Hollywood se convirtió en una persona diferente. Claramente ha olvidado sus raíces y su familia “.

“No estoy amargado, solo desconcertado”, le dijo a The Mirror. “Es hiriente dado lo cerca que estuvimos una vez”

Hace solo unos días fue Samantha Grant, medio hermana de la prometida de Enrique de Inglaterra, quien publicó en Twitter mensajes con un regusto amargo: “Es hora de madurar, Enrique. Alguien tiene que decirlo: el Emperador está desnudo”. La mujer de 53 años, que sufre esclerosis múltiple, está molesta porque no ha recibido una invitación para la boda del año, que unirá al príncipe y a la exactriz el próximo 19 de mayo. Y añadía: “Madura, Enrique. Defender la ayuda humanitaria no funciona a la vez que permites a Meg que ignore a los Markle. Es una contradicción”.

La ira de Grant no es nueva. Ya había criticado a Meghan acusándola de abandonar a su familia para ser una actriz famosa. Después, la tildó de hipócrita. Luego rectificó y la describió como encantadora. Pero desde hace un par de semanas ha vuelto a la carga y afeó a la pareja real de invitar a “extraños” en lugar de a sus familiares. También les acusó de fallar en “honorabilidad, etiqueta y tradición”. “Humo y espejos no pueden ocultar el elefante en la habitación. Una falta de respeto, contra la tradición y el humanitarismo, los Markles deberían ser invitados si 2.000 desconocidos van a ir a la boda”..

Fuente: elpais.com