El ‘indignado’ Aldo Peña graba su canción en inglés

Aldo Peña reveló a SOCIALES que grabará la versión en inglés de su canción Indignados, que forma parte de su disco Cosas mías, aunque aún no tiene fecha para el lanzamiento. El cantante cruceño compartió nuevamente el polémico video del tema musical, en Facebook, y este ya alcanzó casi 30.000 reproducciones.

El artista explicó que tardó tres años en componer la letra de esta canción y más de medio año en conseguir las imágenes para su videoclip. “El movimiento Indignados es mundial, busca la democracia, la honestidad y abraza el civismo que ya se perdió. Por esa razón llamé así este tema y elegí esos videos y fotografías de archivos de los movimientos sociales de todo el mundo”, explicó.

En el audiovisual, que fue lanzado en diciembre del año pasado, se muestran imágenes de guerras, manifestaciones, ejecuciones, explotación e incluso aparece el presidente Evo Morales tomado de la mano del alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández.

“Ya no creo en los políticos de ningún lado, estoy decepcionado. El video es una crítica a los diferentes rostros que tiene la maldad, el odio, la corrupción y la guerra. Sé que probablemente este tema me perjudique, pero yo no hago política, solo me cansé. Quiero exportar esta canción y que en otros lados del mundo también vean nuestra realidad”, expresó.

El cantante quiere hacerle mejoras la canción, incluso colaborar con un coro. “Invertiré algunos recursos para que quede muy bien. Mi intención ya no es ganar dinero ni fama, solo quiero que la injusticia se conozca”, señaló.

Fuente: sociales.com.bo