El MAS dice que la “Casa del Pueblo” no es un lujo

Oficialistas reiteran que la Casa Grande del Pueblo tiene proyección a futuro y descartan las palabras del nuevo Cardenal Ticona quien dijo que es una obra de lujo y ostentación.

Luego de las declaraciones del nuevo Cardenal Toribio Ticona, quien afirmó ayer que la Casa Grande del Pueblo es demasiado “lujoso” y “ostentación”, el MAS a través de uno de sus parlamentarios salió al paso y defendió la construcción del nuevo palacio presidencial asegurando que no es una obra faraónica ya que es un necesidad con proyección al futuro para ser usada por próximos presidentes.

El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, dijo que las afirmaciones de la máxima autoridad de la Iglesia Católica están influenciadas de muy buena fe por parte de los opositores en cuanto al nuevo Palacio.

“Yo no lo veo lujo en absoluto, porque tiene que ir con proyección hacia futuro. No tenemos que verlo desde un punto de vista que se acaba cuando Evo Morales se vaya. Esa casa no es de Evo Morales, esa casa es del pueblo, entrarán otros presidentes”, indicó.

Por su parte la senadora de UD, Jeanine Añez, espera que el nuevo Cardenal no sea un punto de ofensiva por parte del Gobierno cuando emita el sentimiento del pueblo boliviano en cuanto a la gestión de los mandatarios.