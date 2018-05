El mejor amigo del presidente paraguayo Horacio Cartes tiene orden de captura internacional por el caso Lava Jato

Además, en 2016, fue el mismo Cartes quien se dirigió a la familia Messer en un discurso que brindó en Buenos Aires. “En un momento muy especial de mi vida, tiempo de grandes dificultades, Dios puso en mi camino a una familia, a una gran persona, que me acogió en su corazón y sentimiento, me hizo sentir parte de su familia, me ayudó y me enseñó cosas fundamentales que me han servido y me sirven en la vida y que se ganó mi eterno cariño filial, mi gratitud y mi admiración. Su recuerdo llena mi mente y mi corazón en este acto. Me emociona y me honra mencionar el nombre querido de don Mordko Messer, mi segundo padre, que Dios lo tenga en su Santa Gloria”, expresó en aquella ocasión.