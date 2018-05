El politólogo iraní Sadegh Zibakalam gana el premio Libertad de Expresión de Deutsche Welle

“Creo que mi crimen es que, durante una entrevista con Deutsche Welle, dí una opinión política que era contraria a la opinión del gobierno”, dice Sadegh Zibakalam. “Cuando el gobierno dice que los disturbios fueron ordenados por los enemigos de la República Islámica de Irán, espera que todo el mundo comparta y repita esa opinión”.

Sin embargo, Sadegh Zibakalam no lo hizo. En enero, el politólogo iraní habló con el programa farsi de Deutsche Welle sobre las manifestaciones en que decenas de miles de jóvenes iraníes tomaron las calles para protestar contra la política económica de Teherán y toda su clase dirigente. Zibakalam mostró simpatía por las protestas y contradijo las acusaciones del gobierno. “Dije que las protestas fueron organizadas por el pueblo iraní. No fue algo influenciado por nadie de fuera de Irán. Ningún poder extranjero estuvo involucrado”, dijo en su última entrevista con DW.

Ahora, este hombre de 69 años se enfrenta a 18 meses de cárcel. En marzo, la Corte Revolucionaria de Irán dictó el veredicto contra Zibakalam. Si se confirma, el politólogo no solo pasará ese tiempo en prisión, sino que también tendrá que hacer frente a una “inhabilitación social”. Esto significa que no podrá dar entrevistas, escribir artículos o ser activo en las redes sociales durante dos años. Zibakalam apeló el veredicto. La decisión todavía está pendiente.

La amenaza de la sentencia de prisión no ha intimidado al politólogo ni ha impedido sus diarias críticas públicas en Twitter y Facebook. “Cuando la justicia me diga ‘profesor Zibakalam, no se le permite de conceder entrevista’, entonces obedeceré. Sin embargo, no lo hizo. Por lo tanto, estoy esperando hasta que Tribunal de Apelaciones de su decisión”, dijo en entrevista a DW.

Jóvenes iraníes tomaron las calles a finales de 2017 para protestar.

‘Ofensor reincidente’

El poder judicial iraní considera a Zibakalam un reincidente. El profesor de la Universidad de Teherán es uno de los intelectuales y expertos políticos más conocidos del país. Es famoso por los intensos debates que mantiene con los intransigentes. Ha criticado repetidamente la postura oficial del gobierno sobre asuntos de política interna y extranjera. En febrero de 2014, dijo que Israel debería ser reconocido como Estado.

Zibakalam estudió ciencias políticas en la Universidad de Bradford en Gran Bretaña. Escribió su tesis doctoral sobre la Revolución Islámica y la Política de Occidente. Durante una visita al país en 1974, y cuando todavía era estudiante, fue arrestado por la policía secreta del Shah por sabotaje y propaganda. Después de la Revolución Islámica, regresó a Irán a principios de la década de 1980 y unos años más tarde comenzó su carrera en la Universidad de Teherán. En 2000, se presentó como candidato para las elecciones parlamentarias iraníes en la ciudad de Zanjan, en el noroeste del país. No obstante, su candidatura fue invalidada por el consejo de Guardias de la Revolución iraní en el periodo previo a las elecciones.

Sadegh Zibakalam espera que su apelación tenga éxito y que no tenga que ir a la cárcel.

‘No me quedaré en silencio’

El actual caso no es el primero para Zibakalam. En junio de 2014, ya fue sentenciado a 18 meses en prisión por criticar el programa nuclear. No fue encarcelado en esa oportunidad: la sentencia fue conmutada por una multa.

Zibakalam es consciente de las consecuencias de criticar al gobierno. Sin embargo, dice que continuará expresando su opinión aunque el gobierno no quiera. “Si quisiera decidir no hablar más, lo hubiera hecho hace tres años cuando fui castigado por expresar mi opinión sobre la industria nuclear, la cual era contraria a la opinión del gobierno”, dijo.

Por su valor de criticar al gobierno iraní en repetidas ocasiones, Deutsche Welle ha decido honrar a Zibakalam con su premio Libertad de Expresión. “El premio permite alentar a la sociedad civil en Irán y al mismo tiempo criticar al gobierno por su decisión de continuar perseguiendo a Zibakalam por su opinión”, dijo el Director General de DW, Peter Limbourg.

“Estoy muy honrado”, dijo Zibakalam modestamente, agregando que hay muchos hombres y mujeres iraníes que también merecen reconocimiento. “Hay otras personas que han pagado un precio más alto”.

Autor: Rahel Klein (J.A.G./ER)

