El Tribunal Supremo en el exilio declaró la suspensión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela

URGENTE. Con esta decisión del LEGÍTIMO TSJ, Maduro queda suspendido e inhabilitado. Está claro: el problema NO ES la fecha de las elecciones; es que NO SON elecciones y Maduro NO PUEDE ser candidato. https://t.co/zIazMVQJzd

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 3, 2018