Embajador boliviano ante la ONU alerta que EEUU enardece los ánimos en la Franja de Gaza

Llorenti alerta que EEUU enardece los ánimos en la Franja de Gaza

La Paz y Nueva York, 15 may (ABI).- El embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, Sacha Llorenti, en la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, alertó el martes que la decisión de Estados Unidos (EEUU) de establecer su embajada en la ciudad ocupada de Jerusalén, no hace otra cosa que enardecer los ánimos y que el Gobierno estadounidense se convirtió en parte del problema y no de la solución.

“La decisión unilateral de los Estados Unidos de Norteamérica de establecer su embajada en la ciudad ocupada de Jerusalén no hace otra cosa de enardecer los ánimos, Bolivia expresa su más enérgica condena por esta decisión que vulnera las resoluciones de este Consejo de Seguridad y de la asamblea general”, dijo en su intervención.

Las protestas en Gaza y Cisjordania contra el traslado de la embajada de EEUU a Jerusalén ayer, lunes, dejaron un saldo de 58 muertos y 2.771 heridos, según el reporte de medios internacionales.

Llorenti, al inicio de su intervención, hizo una relación de los menores que fueron asesinados por las fuerzas israelíes que atacaron a manifestantes en la valla fronteriza de Gaza.

“La comunidad internacional, este Consejo de Seguridad les han fallado”, dijo y pidió disculpas a más de 12.000 palestinos por la agresión israelí y por las muertes causadas por esa “masacre” en la Franja de Gaza.

“Estados Unidos que apoya a la fuerza ocupante (Israel) se ha convertido en un obstáculo para la paz, es parte del problema y no de la solución”, añadió.

El diplomático boliviano pidió a la presidencia del Consejo de Seguridad que se activen los mecanismos de la Corte Penal Internacional para que se investiguen esos ataques y se castigue a los responsables de la muerte de palestinos por fuerzas de Israel.

Comprometió realizar todos los esfuerzos internacionales que conduzcan a una solución pacífica de esa situación y dijo que Bolivia se suma a iniciativas como la hoja de ruta del cuarteto, los principios de Madrid, la iniciativa árabe de paz y otras, que se constituyan en garantía para una paz justa y duradera.

“Una vez que se acabe con la ocupación, entonces sí podremos hablar de que se están cumpliendo las resoluciones de este consejo y de la asamblea general. Jamás Bolivia va a justificar al terrorismo”, mencionó.