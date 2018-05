En Oriente Cruzan los dedos por Alí Meza

El delantero venezolano salió lesionado tras disputar el primer tiempo de la derrota ante The Strongest (0-1). Será sometido a exámenes médicos para determinar la gravedad de su lesión.

En Oriente cruzan los dedos para que la lesión de José Alí Meza no sea nada grave, porque el delantero venezolano será clave para jugar el partido de vuelta de los Play Offs ante The Strongest, el sábado en el Hernando Siles (15:00), de La Paz, donde los albiverdes están obligados a ganar para forzar a los penales.

Meza tuvo que salir en el entretiempo en el encuentro de ida, en Santa Cruz, luego de sentir un dolor en el muslo de la pierna izquierda, que le impedía rendir al máximo. “Esperaremos qué dicen los resultados de los estudios que se realicen”, señaló el atacante, que está con el plantel concentrado en La Paz.

Su presencia será importante luego de la derrota sufrida en el Tahuichi (0-1) y obliga a los refineros a jugarse la vida para pasar a las semifinales del Apertura, que entrega tres premios: dos cupos para la Copa Libertadores y uno para la Sudamericana.

Aunque en Oriente confían que los exámenes de Meza sean alentadores, el delantero dejó claro que si no está al cien por cien no jugará. Hace varios partidos que Meza no puede recuperarse del todo, pues los problemas musculares le han quitado continuidad.

Los dirigidos por Clausen regresaron a la sede de Gobierno, luego del encuentro de ida ante el Tigre, para continuar con su aclimatación a la altura, la cual comenzaron el 23 de abril.

Fuente: diez.bo