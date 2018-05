Esgrimistas piden respetar el ranking

Desde hace un par de semanas, los tiradores cochabambinos Mateo Granda y Julio Urquidi se entrenan intranquilos y con la vacilación de participar en la categoría individual, porque Éricka Burgos, titular de la Federación Boliviana de Esgrima (FBE), alteró las listas que se elaboraron de acuerdo a los resultados del ranking nacional, según revelaron miembros de la asociación cochabambina de esta disciplina.

Granda clasificó como primero en el arma de florete individual, seguido por Mateo Téllez, Antonio Siles y Andrés Montaño; sin embargo, en la nómina que presentó Burgos al Comité Organizador de los Juegos Suramericanos (Codesur), Montaño figura como primero y Granda está en la cuarta casilla, de acuerdo al informe de Gonzalo Téllez, vicepresidente de la asociación valluna de esgrima.

Lo propio acontece con Urquidi, porque según el ranking, el deportista es el segundo en la especialidad de espada, por detrás del cruceño Rodrigo Ledezma, pero en la lista que entregó la titular federativa, Fernando Julio aparece por delante de Urquidi, situación que indignó al esgrimista cochabambino.

Con el ranking transformado que presentó Burgos a Codesur, Granda y Urquidi estarían habilitados para disputar el torneo sólo en la modalidad por equipos, y no en individual, contexto que dejó preocupados al par de tiradores, principalmente a Granda, quien comentó que se encuentra estresado e inquieto por la alteración que hubo en la nómina de la esgrima nacional.

“Me quita el sueño, no puedo entrenar bien”, sostuvo el deportista, quien explicó que Burgos se comprometió a zanjar el inconveniente, pero hasta la fecha no hizo nada para hacer prevalecer el ranking nacional que determinó la clasificación de los tiradores a los Juegos Suramericanos 2018. “Me contacté con ella mediante WhatsApp y me dijo que iba a arreglarlo, pero hasta ahora no hay algo concreto”.

Granda reiteró que sólo pide que se repita el ranking, porque hizo méritos para disputar el arma florete individual al coronarse campeón nacional.

El Número Uno intentó comunicarse con Burgos, pero no contestó su teléfono celular.